Vitória e Corinthians fizeram uma partida sem grandes emoções e com poucas chances no empate por 0 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Matheus Bidu, lateral do Timão, optou por ver o copo "meio cheio".

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Segundo o jogador, em entrevista ao "Premiere" após a partida, a força do adversário em casa e a sequência de jogos do Corinthians fazem com que a equipe interprete o resultado como "um ponto conquistado".

— Sabíamos que seria muito difícil. A gente conseguiu controlar um pouco. O time adversário é muito forte em casa. Tivemos uma sequência difícil, tem um pouco do cansaço. Conseguimos segurar o resultado, não foi o que a gente queria, mas conseguimos um ponto aqui — disse Bidu.

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Essa foi a quarta partida de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Ao todo, o time venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos destaques é o setor defensivo, ainda sem ser vazado com o treinador.

— A equipe vem num crescimento, estamos trabalhando. Quarto jogo sem sofrer gol, hoje foi um jogo muito truncado, não conseguimos finalizar. Foi uma partida consistente defensivamente. Não conseguimos finalizar, mas também não sofremos gols. Esse ponto é importante para a gente para a sequência do campeonato — completou.

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Corinthians ficou no empate sem gols com o Vitória (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)

Corinthians no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians foi a 12 pontos em 12 partidas e aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo de -3, e segue pressionada na parte de baixo da classificação. Ao todo, são nove partidas do Timão sem vitória na competição.

Agora, o Corinthians entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.

Veja o calendário do Corinthians:

Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

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