Lingard vira assunto após Vitória x Corinthians: 'Impressionante'
Meia entrou no segundo tempo do empate por 0 a 0
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Vitória e Corinthians empataram por 0 a 0, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo sem gols, o meia Lingard virou assunto entre torcedores do Timão nas redes sociais.
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Com o resultado, o Vitória chega a 15 pontos e ocupa a 10ª colocação após 11 jogos, mantendo campanha equilibrada no meio da tabela, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, além de saldo de gols negativo em -3. Já são nove partidas do Timão sem vitória na competição.
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Nas redes sociais, torcedores do Timão não perdoaram a atuação de Lingard, que entrou na reta final do segundo tempo. Veja os comentários sobre o meia depois de Vitória x Corinthians:
Veja comentários sobre o meia após empate no Brasileirão
Como foi o jogo entre Vitória e Corinthians
A primeira grande chance do jogo foi com Renato Kayzer. O atacante recebeu passe nas costas da zaga do Corinthians e finalizou para fora, mas o lance já estava invalidado por impedimento. Foi a última participação dele antes de deixar o campo por lesão.
Aos 21 minutos, o Vitória voltou a assustar o Corinthians. Martínez recebeu em velocidade pelo meio, invadiu a área e finalizou, mas a defesa travou. No rebote, Ramon apareceu livre, porém Gabriel Paulista se antecipou e evitou o gol, mandando para escanteio.
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Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final começou mais movimentada, com chances para os dois lados. No Corinthians, aos 6 minutos, Bidu foi acionado pela esquerda e cruzou para Pedro Milans, que por pouco não alcançou a bola e mandou para fora.
Na sequência, o Vitória passou a ter mais oportunidades que o Corinthians e assumiu o controle das principais ações do jogo. Aos 14, o atacante Renê teve uma chance dentro da área, mas finalizou sem força. No minuto seguinte, Baralhas finalizou na área, mas pegou mal na bola e mandou para fora.
Após as entradas de Kaio César, Labyad e Lingard, o Corinthians melhorou no jogo, passou a ter mais posse de bola e tentou ser mais agressivo. Os últimos passes, no entanto, deixaram a desejar.
Do outro lado, a principal chance foi criada pelo Vitória aos 41 minutos, quando Zé Vitor arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer a defesa. Foi a única finalização no alvo em uma partida que terminou sem gols para Corinthians e Vitória.
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