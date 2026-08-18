Memphis pode reestrear pelo Corinthians contra o Rosario Central? Presença do atacante na partida depende da conclusão de pendências burocráticas

O Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Para ficar à disposição de Fernando Diniz, porém, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID). Com o registro concluído, o holandês poderá ser relacionado para a partida.

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O visto de trabalho de Memphis é válido até 22 de agosto, o que permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência do meia-atacante no Brasil durante o período do novo vínculo.

Assim, caso toda a documentação seja regularizada a tempo, Memphis poderá fazer sua reestreia pelo Corinthians contra o Rosario Central. A presença do jogador depende exclusivamente da conclusão dos trâmites burocráticos antes da partida.

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Memphis Depay acertou renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Renovação encaminhada

O meia-atacante Memphis Depay chegou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira (18) para assinar o novo contrato com o Corinthians. O clube recebeu o aval do Conselho de Orientação (Cori) nesta segunda-feira (17), em reunião realizada no Parque São Jorge.

O Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis já no confronto contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para isso, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID).

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O visto de trabalho do holandês é válido até 22 de agosto, portanto, ainda permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, porém, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência de Memphis no Brasil durante o período do novo vínculo.

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