Memphis Depay chega ao CT do Corinthians para assinar novo contrato Camisa 10 corre contra o tempo para ficar à disposição de Fernando Diniz

O meia-atacante Memphis Depay chegou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira (18) para assinar o novo contrato com o Corinthians. O clube recebeu o aval do Conselho de Orientação (Cori) na segunda-feira (17), em reunião realizada no Parque São Jorge.

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O Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis já no confronto contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para isso, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID).

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O visto de trabalho do holandês é válido até 22 de agosto, portanto, ainda permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, porém, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência de Memphis no Brasil durante o período do novo vínculo.

Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Reunião do Corinthians com o CORI

Durante o encontro, Stabile apresentou aos membros do conselho os números envolvidos na negociação e ouviu a recomendação do CORI sobre a permanência do jogador. A reunião durou mais de três horas e ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e virtual dos conselheiros.

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A votação terminou empatada em seis votos a favor e seis contra. O desempate coube ao presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, que votou pela aprovação da renovação e encerrou a deliberação.

Com a aprovação do CORI, a decisão sobre a renovação de Memphis agora depende exclusivamente de Osmar Stabile. O presidente do Timão é quem terá a palavra final sobre a continuidade das negociações e a assinatura de um novo contrato com o meia-atacante.

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Se a renovação for concretizada, a expectativa é de que Memphis Depay se reapresente ao CT Joaquim Grava o mais rápido possível. A presença do atacante no duelo de volta contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, não está descartada. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta da permanência do jogador.

O CORI é um órgão estatutário de caráter consultivo do Corinthians. Entre suas atribuições estão analisar, acompanhar e orientar a diretoria executiva e a presidência em questões administrativas, financeiras e políticas do clube.

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O conselho, porém, não tem poder para vetar negociações ou obrigar a diretoria a seguir suas recomendações. Ela funciona como um setor de "recomendação".

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