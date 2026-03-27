Memphis Depay acompanha Holanda x Noruega na Johan Cruijff Arena

O meia-atacante Memphis Depay está presente na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, para acompanhar a partida da Holanda contra a Noruega, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

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O jogador estava convocado para o duelo, mas foi cortado por conta da lesão sofrida diante do Flamengo, no domingo (22), em partida pelo Campeonato Brasileiro.

Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

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O jogador foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no fim da tarde desta segunda-feira (22).

Memphis Depay caído no chão durante jogo entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Entenda a lesão de Memphis Depay

O fisioterapeuta esportivo Fábio Feitosa, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou que o tempo de recuperação do holandês irá variar de acordo com o grau da lesão.

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— O grau mais leve pode durar até 2 semanas, graus mais intermediários variam entre 3 e 6 semanas, graus maiores e mais graves duram de 6 a 12 semanas — explica.

De acordo com o especialista, o estiramento no músculo anterior da coxa sofrido por Memphis afeta diversas estruturas do corpo do atleta, como o ventre muscular do músculo reto femoral, a junção miotendinosa e, em algumas vezes, o próprio tendão central do músculo reto femoral. Fábio Feitosa também explica os sintomas que são originados dessa lesão.

— A localização da lesão (distal, média ou proximal) vai mostrar sintomas semelhantes: dor intensa à palpação, dor ao realizar alongamento do quadríceps e dor ao realizar movimento contra uma resistência, sensação de fisgada ou rasgo, dificuldade para caminhar, chutar e correr. Ela também pode apresentar redução da força para extensão do joelho, redução da amplitude de movimento, edema ou hematoma, déficit funcional e Gap muscular (dependendo do grau da lesão) — alerta o fisioterapeuta da Sonafe.

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