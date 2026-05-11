Especialista aponta erro capital de Daronco em Corinthians x São Paulo
Clássico foi marcado por muitos gols e polêmicas
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e São Paulo se enfrentaram, na tarde deste domingo (10), em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, Renata Ruel, especialista de arbitragem da ESPN, apontou um erro de Anderson Daronco no clássico.
Jogador do Palmeiras ganha destaque na torcida depois de tropeço: ‘Diz muito’
Fora de Campo
Lingard vira assunto após vitória do Corinthians: ‘Não esperava’
Fora de Campo
Torcida do Flamengo aponta melhor em campo contra o Grêmio: ‘Do século’
Fora de Campo
Para a comentarista, Bobadilla deveria ter sido expulso em Corinthians x São Paulo por suposto gesto obsceno.
➡️Lingard vira assunto após vitória do Corinthians: 'Não esperava'
- Daronco deixou de cumprir a regra ao não expulsar o Bobadilla. A regra diz que é para expulsar se o jogador usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. Não vejo interpretação: a ação é abusiva, é gesto obsceno, não importa se encosta ou não nas partes íntimas. Era para vermelho, o VAR acertou em chamar e o Daronco errou em não aplicar o vermelho - apontou Renata Ruel sobre a polêmica de Corinthians x São Paulo.
➡️Jhon Arias vira assunto após tropeço do Palmeiras: 'Não adianta'
Como foi o jogo entre Corinthians e São Paulo
Em um primeiro tempo burocrático e marcado por polêmicas de arbitragem nos minutos finais, o Corinthians saiu na frente do São Paulo no clássico com gol de cabeça de Raniele após escanteio e ainda criou as melhores chances, exigindo boas defesas de Rafael. O São Paulo pouco produziu ofensivamente, assustando apenas em chute de Ferreirinha defendido por Hugo Souza, mas conseguiu empatar ao pressionar a saída de bola rival: Bobadilla roubou de Raniele dentro da área e serviu Luciano, que só precisou completar para as redes em Corinthians x São Paulo.
O Corinthians dominou o segundo tempo e conseguiu tomar a frente do placar com dois gols logo na largada da etapa final. Matheuzinho, em belo lance individual, e Breno Bidon, com um lindo chute colocado, abriram a vantagem de dois gols. O São Paulo tentou reagir, mas foi pouco efetivo e mal assustou a meta de Hugo Souza. O Tricolor fez o segundo com a ajuda de Matheuzinho, que fez contra, mas não o suficiente para empatar o duelo. Emoção em Corinthians x São Paulo.
Apesar dos outros gols marcados pelo Corinthians, o chute de Matheuzinho que balançou as redes logo no começo do segundo tempo foi muito importante para o time de Fernando Diniz construir a vitória no clássico. Após um primeiro tempo disputado, mas que teve o Timão levemente superior e com chances mais claras, a largada da etapa final seria importante para ditar o ritmo do clássico. E o cenário favorável caiu para o lado corintiano. O lateral direito arrancou pela direita, cortou Ferreirinha, que escorregou e caiu no chão, e ainda teve tempo de ajustar a perna direita para acertar um lindo chute no alto, sem chances para Rafael.
🤑 Aposte em gols de Corinthians ou São Paulo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias