Especialista aponta erro capital de Daronco em Corinthians x São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentaram, na tarde deste domingo (10), em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, Renata Ruel, especialista de arbitragem da ESPN, apontou um erro de Anderson Daronco no clássico.

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Para a comentarista, Bobadilla deveria ter sido expulso em Corinthians x São Paulo por suposto gesto obsceno.

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- Daronco deixou de cumprir a regra ao não expulsar o Bobadilla. A regra diz que é para expulsar se o jogador usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. Não vejo interpretação: a ação é abusiva, é gesto obsceno, não importa se encosta ou não nas partes íntimas. Era para vermelho, o VAR acertou em chamar e o Daronco errou em não aplicar o vermelho - apontou Renata Ruel sobre a polêmica de Corinthians x São Paulo.

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Renata Ruel apontou erro de Daronco no clássico (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Corinthians e São Paulo

Em um primeiro tempo burocrático e marcado por polêmicas de arbitragem nos minutos finais, o Corinthians saiu na frente do São Paulo no clássico com gol de cabeça de Raniele após escanteio e ainda criou as melhores chances, exigindo boas defesas de Rafael. O São Paulo pouco produziu ofensivamente, assustando apenas em chute de Ferreirinha defendido por Hugo Souza, mas conseguiu empatar ao pressionar a saída de bola rival: Bobadilla roubou de Raniele dentro da área e serviu Luciano, que só precisou completar para as redes em Corinthians x São Paulo.

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O Corinthians dominou o segundo tempo e conseguiu tomar a frente do placar com dois gols logo na largada da etapa final. Matheuzinho, em belo lance individual, e Breno Bidon, com um lindo chute colocado, abriram a vantagem de dois gols. O São Paulo tentou reagir, mas foi pouco efetivo e mal assustou a meta de Hugo Souza. O Tricolor fez o segundo com a ajuda de Matheuzinho, que fez contra, mas não o suficiente para empatar o duelo. Emoção em Corinthians x São Paulo.

Apesar dos outros gols marcados pelo Corinthians, o chute de Matheuzinho que balançou as redes logo no começo do segundo tempo foi muito importante para o time de Fernando Diniz construir a vitória no clássico. Após um primeiro tempo disputado, mas que teve o Timão levemente superior e com chances mais claras, a largada da etapa final seria importante para ditar o ritmo do clássico. E o cenário favorável caiu para o lado corintiano. O lateral direito arrancou pela direita, cortou Ferreirinha, que escorregou e caiu no chão, e ainda teve tempo de ajustar a perna direita para acertar um lindo chute no alto, sem chances para Rafael.

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