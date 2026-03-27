Dívida de Maycon: Corinthians traça plano para pagar Shakhtar e evitar transfer ban

O Corinthians foi condenado pelo Corte Arbitral do Esporte (CAS) pelo não pagamento do volante Maycon ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Timão terá que pagar pouco mais de R$ 7,2 milhões.

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Com a decisão, o Corinthians tem prazo de 45 dias para quitar o valor e evitar transfer ban na Fifa. A decisão foi tomada no dia 10 de março, ou seja, o clube tem até 24 de abril para quitar a dívida.

O Lance! apurou que o Shakhtar tem um débito com o Corinthians de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual) pela venda do atacante Pedrinho. O Timão tenta um "desconto" no valor para a quitação.

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Maycon está no Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Maycon pelo Corinthians

Maycon encerra sua passagem pelo Corinthians após uma temporada marcante em 2025, na qual foi um dos principais nomes do time e capitão na conquista da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Corinthians, se consolidou como peça regular do time, acumulando 248 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra ao longo de sua carreira no clube. Pelo Timão, ele também conquistou três títulos do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Campeonato Brasileiro (2017).

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