Lingard vira assunto após vitória do Corinthians: 'Não esperava'

O Corinthians de Lingard venceu o São Paulo por 3 a 2, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico, o nome do meia inglês ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Mais uma vez titular na equipe comandada por Fernando Diniz, Jesse Lingard tem sido cada vez mais importante no Corinthians. Com qualidade técnica acima da média, o meia-atacante facilita o jogos dos companheiros, mesmo com poucas participações diretas em gol.

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O desempenho do inglês tem encantado torcedores do Timão, que destacaram mais uma atuação nas redes sociais. Veja os comentários sobre Lingard depois da vitória do Corinthians:

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Lingard tem se destacado no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja comentários sobre o jogador

Como foi o jogo do Corinthians de Lingard

Em um primeiro tempo burocrático e marcado por polêmicas de arbitragem nos minutos finais, o Corinthians saiu na frente no clássico com gol de cabeça de Raniele após escanteio e ainda criou as melhores chances, exigindo boas defesas de Rafael. O São Paulo pouco produziu ofensivamente, assustando apenas em chute de Ferreirinha defendido por Hugo Souza, mas conseguiu empatar ao pressionar a saída de bola rival: Bobadilla roubou de Raniele dentro da área e serviu Luciano, que só precisou completar para as redes.

O Corinthians dominou o segundo tempo e conseguiu tomar a frente do placar com dois gols logo na largada da etapa final. Matheuzinho, em belo lance individual, e Breno Bidon, com um lindo chute colocado, abriram a vantagem de dois gols. O São Paulo tentou reagir, mas foi pouco efetivo e mal assustou a meta de Hugo Souza. O Tricolor fez o segundo com a ajuda de Matheuzinho, que fez contra, mas não o suficiente para empatar o duelo.

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Apesar dos outros gols marcados pelo Corinthians, o chute de Matheuzinho que balançou as redes logo no começo do segundo tempo foi muito importante para o time de Fernando Diniz construir a vitória no clássico. Após um primeiro tempo disputado, mas que teve o Timão levemente superior e com chances mais claras, a largada da etapa final seria importante para ditar o ritmo do clássico. E o cenário favorável caiu para o lado corintiano. O lateral direito arrancou pela direita, cortou Ferreirinha, que escorregou e caiu no chão, e ainda teve tempo de ajustar a perna direita para acertar um lindo chute no alto, sem chances para Rafael.

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