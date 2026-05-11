Lingard vira assunto após vitória do Corinthians: 'Não esperava'
Meia inglês tem sido titular na equipe de Fernando Diniz
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians de Lingard venceu o São Paulo por 3 a 2, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico, o nome do meia inglês ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.
Jhon Arias vira assunto após tropeço do Palmeiras: ‘Não adianta’
Fora de Campo
Torcida do Flamengo aponta melhor em campo contra o Grêmio: ‘Do século’
Fora de Campo
Dublador revela falas entre Corinthians x São Paulo: ‘Duas vezes’
Fora de Campo
Jhon Arias vira assunto após tropeço do Palmeiras: ‘Não adianta’
Fora de Campo
Torcida do Flamengo aponta melhor em campo contra o Grêmio: ‘Do século’
Fora de Campo
Dublador revela falas entre Corinthians x São Paulo: ‘Duas vezes’
Fora de Campo
Mais uma vez titular na equipe comandada por Fernando Diniz, Jesse Lingard tem sido cada vez mais importante no Corinthians. Com qualidade técnica acima da média, o meia-atacante facilita o jogos dos companheiros, mesmo com poucas participações diretas em gol.
➡️Jhon Arias vira assunto após tropeço do Palmeiras: 'Não adianta'
➡️Torcida do Flamengo aponta melhor em campo contra o Grêmio: 'Do século'
O desempenho do inglês tem encantado torcedores do Timão, que destacaram mais uma atuação nas redes sociais. Veja os comentários sobre Lingard depois da vitória do Corinthians:
Veja comentários sobre o jogador
Como foi o jogo do Corinthians de Lingard
Em um primeiro tempo burocrático e marcado por polêmicas de arbitragem nos minutos finais, o Corinthians saiu na frente no clássico com gol de cabeça de Raniele após escanteio e ainda criou as melhores chances, exigindo boas defesas de Rafael. O São Paulo pouco produziu ofensivamente, assustando apenas em chute de Ferreirinha defendido por Hugo Souza, mas conseguiu empatar ao pressionar a saída de bola rival: Bobadilla roubou de Raniele dentro da área e serviu Luciano, que só precisou completar para as redes.
O Corinthians dominou o segundo tempo e conseguiu tomar a frente do placar com dois gols logo na largada da etapa final. Matheuzinho, em belo lance individual, e Breno Bidon, com um lindo chute colocado, abriram a vantagem de dois gols. O São Paulo tentou reagir, mas foi pouco efetivo e mal assustou a meta de Hugo Souza. O Tricolor fez o segundo com a ajuda de Matheuzinho, que fez contra, mas não o suficiente para empatar o duelo.
Apesar dos outros gols marcados pelo Corinthians, o chute de Matheuzinho que balançou as redes logo no começo do segundo tempo foi muito importante para o time de Fernando Diniz construir a vitória no clássico. Após um primeiro tempo disputado, mas que teve o Timão levemente superior e com chances mais claras, a largada da etapa final seria importante para ditar o ritmo do clássico. E o cenário favorável caiu para o lado corintiano. O lateral direito arrancou pela direita, cortou Ferreirinha, que escorregou e caiu no chão, e ainda teve tempo de ajustar a perna direita para acertar um lindo chute no alto, sem chances para Rafael.
🤑 Aposte em gols de Lingard pelo Corinthians! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias