Corinthians registra rombo milionário em março e detalha impactos financeiros

O Corinthians divulgou o balancete do mês de março com um déficit de R$ 131,4 milhões. Para o resultado negativo, o clube apontou três fatores como determinantes: o pagamento de comissão pela conquista da Copa do Brasil, a quitação da dívida com o Santos Laguna e a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

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A premiação ao elenco pela conquista do título gira em torno de R$ 32,5 milhões. Já a quitação junto ao clube mexicano, referente à contratação de Félix Torres, foi de R$ 6,1 milhões. Por fim, o clube deixou de arrecadar cerca de R$ 75 milhões com transferências de jogadores previstas para o período.

— O orçamento até março de 2026 previa R$ 75 milhões líquidos (aproximadamente € 12,5 milhões) com a negociação de direitos federativos de atletas na primeira janela de transferências. A Administração optou por postergar as operações em razão da priorização do desempenho esportivo na Copa Libertadores e da estratégia de valorização dos ativos. A expectativa da Administração é realizar, na janela do meio da temporada, cerca de € 25 milhões líquidos em negociações de direitos federativos, montante necessário para o cumprimento da meta orçamentária estabelecida para o exercício — esclareceu em parte do documento.

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— Os itens abaixo, de natureza pontual e não contemplados na peça orçamentária, foram os principais responsáveis pela distorção observada na comparação entre o realizado e o orçado acumulado em março de 2026: premiação relativa à conquista da Copa do Brasil de 2025 ao elenco profissional, processada na folha de pagamento de janeiro de 2026 e liquidada de forma parcelada; tributos sobre a remessa internacional para liquidação da obrigação com o Club Santos Laguna referente à contratação do atleta Félix Torres (IRRF e IOF) — seguiu o clube.

Osmar Stabile, presidente do Corinthains (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Valores no Corinthians

O Corinthians encerrou o primeiro trimestre de 2026 com R$ 197,6 milhões em receita operacional líquida, que representa todo o dinheiro efetivamente gerado pelas atividades principais do clube, como patrocínios, bilheteria, direitos de transmissão e premiações esportivas, sem considerar deduções financeiras ou outros ajustes contábeis.

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Dentro desse total, o principal impulsionador foi o setor de patrocínios e publicidade, com R$ 92,5 milhões. Na sequência aparecem os direitos de transmissão, com R$ 39,9 milhões, e a combinação entre bilheteria e Fiel Torcedor, que somou R$ 39,1 milhões. O clube ainda registrou R$ 15,1 milhões em premiações esportivas e R$ 13,4 milhões vindos de sócios e mensalidades.

Do outro lado, as despesas chegaram a R$ 202,1 milhões, resultando em um déficit de aproximadamente R$ 4,5 milhões no período. O maior peso ficou nos gastos com pessoal, que atingiram R$ 149,2 milhões, seguidos por R$ 32,6 milhões em materiais e serviços esportivos e R$ 13,3 milhões em despesas gerais e administrativas.

Corinthians – 1º trimestre de 2026

Receita operacional líquida

• Patrocínios e publicidade: R$ 92,5 milhões

• Direitos de transmissão: R$ 39,9 milhões

• Bilheteria e Fiel Torcedor: R$ 39,1 milhões

• Premiações esportivas: R$ 15,1 milhões

• Sócios e mensalidades: R$ 13,4 milhões

Total: R$ 197,6 milhões

Despesas

• Gastos com pessoal: R$ 149,2 milhões

• Materiais e serviços esportivos: R$ 32,6 milhões

• Despesas gerais e administrativas: R$ 13,3 milhões

Total: R$ 202,1 milhões

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