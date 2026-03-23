Corinthians detalha lesão e confirma ida de Memphis à seleção da Holanda

Memphis Depay foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no fim da tarde desta segunda-feira (22).

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O atacante, no entanto, foi convocado pela comissão técnica da seleção da Holanda e irá se apresentar para dar início ao tratamento com a equipe médica. Memphis já havia sido chamado para os amistosos contra Noruega e Equador nesta Data Fifa de março.

- Estava dormindo profundamente. Quando acordei, recebi algumas mensagens informando que Memphis havia saído de campo lesionado - afirmou Ronald Koeman, treinador da seleção da Holanda, em entrevista.

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Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

Memphis Depay se machucou durante Corinthians x Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Veja nota oficial do Corinthians sobre Memphis Depay

Após sentir dores e ser substituído na partida do último domingo (22), diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (23). O exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita.

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Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela Seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol.

Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador, nesta Data FIFA, e seguirá viagem para o país europeu.

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