Ana Thaís Matos rebate comentário de Tite sobre o Corinthians: 'Inventou'

A comentarista Ana Thaís Matos criticou duramente o técnico Tite após as recentes declarações sobre o Corinthians. Em entrevista ao "GE", o treinador admitiu arrependimento por não ter aceitado o convite para retornar ao clube em 2023 e chegou a pedir desculpas à torcida corintiana pela decisão de assumir o Flamengo meses depois.

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Durante a entrevista, Tite relembrou as negociações frustradas com o Corinthians após sua saída da Seleção Brasileira. Segundo o treinador, naquele momento ele priorizava a possibilidade de trabalhar na Premier League, especialmente após conversas avançadas com o West Ham United.

O técnico afirmou que, se pudesse voltar no tempo, teria aceitado o convite do Timão.

— O Corinthians foi o clube que eu saí para ir para a Seleção e, mesmo contrariado, ele aceitou. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria ido para o Corinthians — declarou Tite.

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O treinador também reconheceu que errou ao recusar o clube paulista em 2023.

— Publicamente eu digo: desculpa, Corinthians. Eu errei. Por uma questão afetiva, se pudesse rebobinar, eu teria ido — completou.

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As declarações, porém, não foram bem recebidas por Ana Thaís Matos. A jornalista rebateu o pedido de desculpas do treinador e criticou a postura adotada por ele nas negociações anteriores.

— Desculpa pra quem não tem consideração eu descarto, e espero que o corintiano tenha um pouco de amor próprio para não esquecer disso — afirmou.

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Ana Thaís ainda foi além e classificou Tite como "gente ingrata", defendendo que o Corinthians se fortaleça institucionalmente para não depender mais de antigos ídolos.

— Espero que esse clube se reorganize para nunca mais precisar pedir favor pra gente ingrata — disparou.

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Confira:

Ana Thaís Matos rebate pedido de desculpas de Tite por não ter voltado ao Corinthians em 2023 (Foto: Reprodução/Instagram)

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Ídolo histórico do Corinthians, Tite teve três passagens pelo clube e conquistou seis títulos, incluindo a Copa Libertadores da América de 2012 e o Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2012, considerados os maiores feitos da história recente do Timão.

Ao todo, o treinador comandou o Corinthians em 378 partidas, com aproveitamento superior a 60%, além das conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015.

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