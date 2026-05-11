Tite pede desculpas após recusar o Corinthians e explica acerto com o Flamengo

O técnico Tite voltou a falar sobre as negociações frustradas no passado para retornar ao comando do Corinthians. Desde que deixou a Seleção Brasileira, o treinador teve oportunidades de voltar ao Timão, mas as conversas não chegaram a ser concluídas.

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Em 2023, livre no mercado, o treinador recebeu uma proposta do Corinthians, recusou a oferta e, pouco tempo depois, acertou com o Flamengo. Na ocasião, Tite havia afirmado que não trabalharia mais naquela temporada, mas acabou aceitando a proposta do Rubro-Negro.

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Já em 2025, com acordo encamihado, o treinador era aguardado para comandar o primeiro treino em sua quarta passagem, mas Matheus Bachi, filho de Tite, anunciou a pausa indeterminada na carreira do pai para cuidar da saúde mental.

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— Foi uma série de aspectos que aconteceram. Primeiro, foi o convite do Corinthians, que eu tenho um respeito e uma consideração muito grandes. Quero me situar bem no tempo. Eu tinha uma possibilidade e já estava conversando com uma possibilidade real de um clube da Premier League, que era o meu grande objetivo. Cansei de fazer aula de inglês com o Tales, meu professor, e sempre direcionado, acho que nós sabemos tudo individualmente dos atletas desse clube e a forma dele jogar, de tão inglês induzido ao futebol que nós fazíamos — apontou, em entrevista ao "Ge".

— Algumas oportunidades surgiram. A primeira delas, do Corinthians. Eu já estava conversando (com o West Ham). Dei a minha palavra e tenho essa busca. Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians. O Corinthians foi o clube que eu saí para ir para a Seleção e, mesmo contrariado, ele aceitou. Se eu tivesse que voltar no tempo... Eu não tinha ideia de ir para o Flamengo, tanto é que na mesma data ou em dias diferentes o Corinthians tinha contratado o Mano, e o Sampaoli continuava no Flamengo, não tinha uma coisa ligada à outra, porque eu não queria — disse.

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— 2023 (segunda oferta do Corinthians recusada). E aí o que eu tenho que publicamente dizer é: desculpa, Corinthians. Eu errei. É assim, por uma questão afetiva, um clube que também na saída, no retorno… Se a gente pudesse rebobinar (faz som de fita rebobinando), volta: eu teria ido para o Corinthians. Porque eu não queria trabalhar naquele ano. Não queria — completou.

Sobre o acerto com o Flamengo, o treinador detalhou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube carioca.

— A possibilidade de que a ida para o Flamengo ia chancelar um final de campeonato em que as competições já tinham terminado para o Flamengo, com exceção do Campeonato Brasileiro. Era a terceira vez que o Flamengo vinha atrás. Eu disse: "quero conversar". E aí a possibilidade de eu ter um diagnóstico da equipe para depois trabalhar, naquele final, eu disse: "os objetivos já não tem, a não ser classificação direta para Libertadores" — completou.

Tite é um dos treinador mais vencedores da história do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr)

Passagens de Tite pelo Corinthians

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

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