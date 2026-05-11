O atacante Felipe Augusto, formado na base do Corinthians, vive grande fase no Trabzonspor, da Turquia, e pode render uma bolada ao Timão. Isso pode acontecer caso o atleta seja negociado.

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A possibilidade de transferência foi destacada pelo próprio presidente do clube turco, Ertugrul Dogan, em entrevista ao veículo turco A Spor. O Benfica, de Portugal, é um dos interessados.

— O Felipe Augusto recebeu propostas de quatro clubes. Um deles é o Benfica — comentou o presidente.

A "ESPN" divulgou que o jogador tem valor de mercado estimado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). O Corinthians pode lucrar com uma negociação do atacante, já que manteve 20% da mais-valia em uma eventual transferência.

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No Trabzonspor, Felipe Augusto vive o melhor momento da carreira. O atacante soma 15 gols em 37 partidas, sendo titular em 31 delas, além de participar diretamente de um gol a cada 174 minutos. O brasileiro também apresenta evolução na eficiência ofensiva, com média de 2.1 finalizações por jogo, 57% de conversão de grandes chances e nota 6.90 no Sofascore. Além disso, contribui na criação ofensiva, com seis grandes chances criadas e média de 0.5 passes decisivos por partida.

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Antes da ida ao futebol turco, Felipe Augusto defendeu o Cercle Brugge, da Bélgica, onde disputou 64 jogos e marcou sete gols, além de distribuir três assistências. Pelo clube belga, o atacante participou de um gol a cada 329 minutos e registrou melhora nos índices ofensivos em relação ao período no Corinthians, com média de 1.4 finalizações por partida e 30% de conversão das chances claras. O jogador também manteve participação na construção ofensiva, com quatro grandes chances criadas.

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Felipe Augusto vive grande fase na temporada (Foto: Trabzonspor/Divulgação)

Felipe Augusto no Corinthians

Felipe Augusto é formado nas categorias de base do clube e passou a integrar o elenco principal em 2021, após ser promovido por Vagner Mancini, técnico da equipe à época. No entanto, o jovem de 19 anos atuou com regularidade apenas em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Felipe Augusto teve poucas oportunidades no elenco principal do clube paulista. Foram 29 partidas disputadas, apenas seis como titular, e dois gols marcados. O atacante registrou média de 0.5 finalizações por jogo e participou diretamente de um gol a cada 374 minutos. Mesmo com baixo aproveitamento coletivo da equipe naquele período, o jogador terminou sua passagem pelo profissional do Timão com 100% de conversão nas chances claras que teve.

Nas categorias de base do Corinthians, Felipe Augusto já demonstrava potencial ofensivo. Pelo sub-20 do clube, o atacante marcou 22 gols em 60 partidas, sendo titular em 34 delas. O desempenho representava média de um gol a cada 136 minutos, números que ajudaram o jogador a ganhar espaço no elenco profissional ainda jovem.

O jogador foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, em 2023, por 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões, na cotação da época).

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