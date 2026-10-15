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Marcelo Paz cita Diniz durante apresentação de Seedorf: 'Gratidão'

Executivo de futebol do Corinthians agradeceu pelo trabalho do ex-treinador

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/10/2026 10:59
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Osmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Osmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, aproveitou a apresentação oficial do técnico Clarence Seedorf para mandar um recado ao ex-treinador Fernando Diniz, demitido após uma sequência de resultados negativos.

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Antes de apresentar o treinador neerlandês, Paz reconheceu a dedicação de Diniz durante sua passagem pelo Timão. Apesar dos elogios, o executivo ressaltou que o desempenho da equipe tornou necessária a troca no comando técnico.

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— Antes de apresentar o professor Clarence Seedorf, quero agradecer ao Fernando Diniz, pelo trabalho que ele desenvolveu aqui. Pelo esforço que ele teve aqui conosco. Porém, a gente teve que fazer uma mudança necessária devido aos resultados. A gente deixa aqui registrado essa gratidão, respeito e admiração — disse Marcelo Paz.

Seedorf exibe a camisa do Corinthians ao lado do dirigente Marcelo Paz (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Seedorf exibe a camisa do Corinthians ao lado do dirigente Marcelo Paz (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Saída de Fernando Diniz

A saída do treinador ocorreu após uma sequência de sete derrotas no Campeonato Brasileiro e oito partidas no total, incluindo a eliminação para o Estudiantes, na Libertadores.

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Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Corinthians após 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador registrou 47% de aproveitamento durante seu trabalho à frente da equipe, que terminou sua passagem em um momento delicado na temporada, próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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Sob o comando de Diniz, o Corinthians marcou 36 gols e sofreu 32, encerrando o período com saldo positivo de quatro. Apesar do equilíbrio nos números, a sequência de resultados negativos aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.

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