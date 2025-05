‘Impotente’ dentro e fora de campo, Corinthians sofre novo vexame continental

Pela segunda vez neste ano, o Corinthians foi eliminado precocemente em uma competição continental. Pouco mais de dois meses de cair da Pré-Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil, o Timão perdeu por 1 a 0 para os reservas do Huracán nesta terça-feira (27), e disse adeus à Sul-Americana.

Se fora de campo o contexto é calamitoso após o afastamento provisório de Augusto Melo, dentro das quatro linhas o Corinthians segue tropeçando nos próprios erros. A equipe sofreu um gol no início do segundo tempo pela terceira vez desde que Dorival Júnior assumiu. Anteriormente havia acontecido no empate com o América de Cali, na Sul-Americana, e na derrota para o Mirassol, pelo Brasileirão. Após a partida, o treinador falou em impotência.

— Sentimento de impotência. Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que preparamos, esperávamos naturalmente uma atuação diferente. Temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade maior em relação ao que foi feito hoje. Tínhamos a intenção de buscar um resultado melhor, com atuação diferente — disse Dorival Júnior em entrevista coletiva.

O Timão, não por seus próprios méritos, ficou muito próximo da classificação. Na Colômbia, o América de Cali só empatou por 1 a 1 com o Racing, que não havia somado nenhum ponto no torneio, nos acréscimos. O resultado garantiu a vaga na repescagem para o adversário.

Caos na política do Corinthians

Em seu primeiro dia como presidente interino, Osmar Stábile declarou que o Corinthians sofre com a dívida e que, no momento, não tem recursos para quitá-la. O torcedor que não sabia do afastamento de Augusto Melo deve ter se chocado ao ouvir um discurso tão pessimista, sobretudo após a tentativa da gestão de convencê-lo de que o clube vivia sua melhor fase em acordos comerciais.

Ainda sem uma diretoria estatutária formada, o principal representante do Corinthians na Argentina era o executivo de futebol Fabinho Soldado, que além de pensar no desempenho do time, tem cada vez mais a responsabilidade de blindar o elenco. Hugo Souza, um dos líderes do elenco, falou sobre a crise política e evitou criar um novo problema.

— Acho que a gente tem que fazer a nossa parte dentro de campo, se blindar de tudo que acontece externamente. Por mais que seja dentro do clube, a gente tenta se abster dessas coisas para poder fazer o nosso trabalho — disse o jogador.