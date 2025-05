O Mirassol venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Cacá abriu o placar para o Timão, mas Edson Carioca e Gabriel marcaram para os mandantes. A partida ficou marcada por um pênalti perdido de Memphis, ainda na primeira etapa, que arriscou uma cavadinha e Walter fez a defesa.

É a primeira vitória do Mirassol sobre o Corinthians na história do confronto. Foi também a primeira derrota de Dorival Júnior no comando do Timão. Com o triunfo, a equipe do interior paulista subiu para a décima colocação, enquanto o clube alvinegro segue em oitavo, mas pode perder posições ainda nesta rodada.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi movimentada e teve oportunidades para ambas as equipes. O Corinthians teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Mirassol é quem arriscava e teve boas chances com Iuri Castilho, que finalizou vezes, mas a bola foi para fora nas duas ocasiões.

O Timão apostava nas jogadas pelo lado esquerdo, com Igor Coronado e Breno Bidon, mas sem nenhuma finalização clara que assustasse Walter.

A individualidade de Igor Coronado foi essencial para o principal lance do primeiro tempo. O meia driblou dois marcadores, avançou até a área, finalizou, a bola desviou no braço de Jemmes e Walter fez a defesa. O VAR revisou o toque de mão e assinalou penalidade. Memphis bateu de cavadinha e Walter defendeu facilmente, no rebote o holandês cabeceou para fora. O zagueiro João Victor cobrou o atacante após a cobrança e iniciou uma confusão na área.

O Mirassol ganhou força após o erro de Memphis, teve mais posse de bola e pressionou o Timão. Nos acréscimos, o holandês cobrou escanteio e Cacá cabeceou para marcar o gol do Corinthians.

Os mandantes responderam no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Reinaldo fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou rasteiro e Edson Carioca finalizou na pequena área para empatar o confronto.

O Corinthians chegou a esboçar uma reação e finalizou de fora da área com Maycon, mas o Mirassol foi letal e virou o placar. Aos 19 minutos da etapa final, Iury Castilho finalizou, a bola desviou, encobriu Hugo Souza e Gabriel completou para marcar.

Dorival Júnior promoveu as entradas de Yuri Alberto, Talles Magno, mas mesmo com tantos atacantes, o Corinthians não conseguiu criar oportunidades. No final do jogo, Matheus Bianchi ainda marcou em contra-ataque, mas o árbitro marcou toque de mão e anulou o lance.

Timão foi derrotado pelo Mirassol no Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O que vem por aí?

A próxima partida do Timão pelo Brasileirão será no domingo (18), contra o Santos, na Neo Química Arena. Antes disso, na quinta-feira (15), o Corinthians encara o Racing, em Montevidéu, pela Sul-Americana.

O Mirassol terá a semana livre para treinar antes de viajar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Internacional, no domingo (18), às 20h30, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 CORINTHIANS

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria Campos Maia, Mirassol (SP)

🥅 Gols: Cacá (51'/1ºT) (0-1) (COR); Edson Carioca (4'/2ºT) (1-1) (MIR); Gabriel (19'/2ºT) (1-2) (MIR)

🟨 Cartões amarelos: João Victor (MIR); Memphis (COR); Neto Moura (MIR); Raniele (COR); Angileri (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Gabriel (Negueba) e Fabricio Daniel (Cristian); Edson Carioca (Yago Felipe) e Iury Castilho

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele (Talles Magno), Maycon (Héctor Hernández), Breno Bidon (Alex Santana) e Igor Coronado; Romero e Memphis (Yuri Alberto)