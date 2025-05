Torcedores do Corinthians apontam culpado na eliminação da Sul-Americana

O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0 e está fora da Sul-Americana. Visando a disputa da decisão do Campeonato Argentino, os donos da casa entraram com apenas dois titulares no duelo realizado no El Palacio, em Buenos Aires. Revoltados na web, parte dos torcedores do Timão apontaram Dorival Júnior como o principal culpado da eliminação.

continua após a publicidade

Com o retorno de Memphis, que iniciou a partida entre os titulares, e Garro, que entrou no decorrer do segundo tempo, o Corinthians precisava vencer a partida para não depender de outros resultados para avançar de fase, mas fez um jogo ruim. Simultaneamente, o América de Cali empatou com o Racing por 1 a 1.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians eliminado

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

➡️Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Dorival Jr na eliminação do Corinthians (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Dorival apontado como culpado

✅ FICHA TÉCNICA

HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Palacio, Buenos Aires, Argentina

🥅 Gols: Watson (2'/2ºT) (HUR)

🟨 Cartões amarelos: Cantillo (HUR); Cacá (COR); Leonel Pérez (HUR)

🔴 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

HURACÁN (Técnico: Cristian Chambian)

Meza; De La Fuente, Fabio Pereyra, Goitea e Lescano; Leonel Pérez (Ojeda), Victor Cantillo (Carrizo), Franco Watson e Rodrigo Cabral; Leonardo Sequeira e Gabriel Alanís (Ábila)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon (Igor Coronado) e Carrillo; Romero (Garro) e Memphis