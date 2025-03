Corinthians vence o Barcelona-EQU, mas é eliminado na Pré-Libertadores

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. Os gols foram de Félix Torres e Carrillo. Apesar da vitória, o Timão não conseguiu reverter a desvantagem de três gols no placar e está eliminado da competição continental.

A equipe alvinegra entrou em campo com a dura missão de vencer por três gols ou mais após ter sido derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador. Ramón Díaz escalou um time ofensivo, fez mudanças ainda no primeiro tempo, mas não foi suficiente. Agora, o Corinthians irá disputar a Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo?

A primeira chance do Corinthians foi na saída de bola. Após lançamento, Matheuzinho escorou de para dentro da área e Yuri Alberto cabeceou para fora. O Barcelona de Guayaquil equilibrou o duelo e o Timão teve dificuldades para criar novas oportunidades.

A segunda finalização ao gol foi aos 20 minutos, em cabeçada de Gustavo Henrique defendida por Contreras. Pouco depois, Carrillo finalizou de primeira após lançamento de Garro e levou perigo ao gol equatoriano.

O Timão cresceu na partida. Yuri Alberto quase marcou após cruzamento de Matheuzinho, mas Contreras fez boa defesa. O atacante também levou perigo em um chute de fora da área, novamente parado pelo goleiro. Memphis teve sua chance e finalizou de longe, com a bola passando raspando a trave. Aos 30 minutos, Ramón Díaz promoveu a entrada de Romero no lugar de Raniele e tornou a equipe ainda mais ofensiva.

A insistência do Timão surtiu efeito no final da primeira etapa. Garro cobrou escanteio na cabeça de Félix Torres que cabeceou para o fundo das redes. O primeiro tempo terminou com vantagem mínima para o Corinthians.

O clube alvinegro voltou pressionando o Barcelona de Guayaquil. Aos 16 minutos, Leonai interrompeu contra-ataque ao derrubar José Martínez, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Conforme o tempo passava, o Corinthians se desorganizava mais em busca do segundo gol.

O Timão teve oportunidades em chutes de fora da área com Memphis e em uma cabeçada de Gustavo Henrique. Aos 39 minutos, Garro cobrou escanteio, Gustavo Henrique cabeceou e Carrillo completou para as redes. A arbitragem anulou o gol, mas, após revisão no VAR, validou a cobrança.

A última grande chance do Corinthians saiu nos pés de Memphis. Após jogada na lateral, a bola sobrou para o holandês na área, que arriscou um voleio e isolou. Matheuzinho também desperdiçou um chute na grande área. A partida terminou com a eliminação alvinegra.

Romero entrou ainda no primeiro tempo para reforçar o ataque do Corinthians (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O que vem por aí?

O sorteio dos grupos da Libertadores será na segunda-feira (17), e o Barcelona de Guayaquil estará no Pote 4. Agora, o Timão foca no torneio estadual. O Corinthians enfrenta o Palmeiras no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU

Jogo de volta - Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gols: Félix Torres (39'/1ºT) (1-0); Carrillo (42'/2ºT) (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Conteras (BAR); Garro (COR); Leonai (BAR) (2x); Gustavo Henrique (COR)

🟥 Cartão vermelho: Leonai (BAR)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Breno Bidon); Raniele (Romero), José Martínez (Talles Magno), Carrillo e Garro, Memphis e Yuri Alberto

BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU (Técnico: Segundo Castillo)

Contreras; Carabalí, Arreaga, Vallecilla e Aníbal Chalá; Arroyo, Leonai e Valiente (Joshué Quiñónez); Corozo, Oyola (Campi) e Rivero

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi

🖥️VAR: Andrés Cunha