Dorival aponta erro crucial na eliminação do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 para o Huracán, jogando na Argentina, e está eliminado da Copa Sul-Americana. Os donos da casa atuaram apenas com dois titulares, poupando a equipe para a final do Campeonato Argentino. Após a partida, Dorival Júnior concedeu coletiva e lamentou o resultado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Nos preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouco diferente daquilo que aconteceu, temos que assumir esse compromisso e a responsabilidade ainda maior em relação aquilo feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscar o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que vimos — falou o treinador.

O gol do Huracán foi marcado no início do segundo tempo, por Watson. O Corinthians precisava vencer para não depender de outros resultados. O América de Cali empatou com o Racing por 1 a 1 e ultrapassou o Timão. Dorival Júnior disse que a desatenção custou caro e reconheceu que é um erro frequente da equipe.

continua após a publicidade

— Pela terceira vez nós tomamos um gol no início do segundo tempo e isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente e nos custou a classificação. Temos que continuar trabalhando, melhorando, e precisamos crescer, temos essa obrigação e compromisso com o nosso torcedor — falou o treinador.

Corinthians não conseguiu fazer uma boa partida (Foto: Luis Robayo / AFP)

Eliminação precoce

Foi a segunda vez na temporada que o Timão se despediu de uma competição continental. No início do ano, ainda sob o comando de Ramón Díaz, o Corinthians foi eliminado na Pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

O clube alvinegro garantiu a vaga na Sul-Americana após o vexame na principal competição continental. O Corinthians encerra a sua participação com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.