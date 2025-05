‘Uma decepção para o clube’: Carrillo desabafa após eliminação do Corinthians

O Corinthians não conseguiu superar os reservas do Huracán, perdeu por 1 a 0, e foi eliminado de forma precoce da Copa Sul-Americana. Watson marcou o único gol da partida realizada nesta terça-feira (27), no estádio El Palacio, em Buenos Aires.

O Huracán entrou com apenas dois titulares visando a disputa da final do Campeonato Argentino, que será no domingo (1), contra o Platense. Por outro lado, o Timão contou com o retorno de Memphis e Garro, mas não conseguiu sair com a vitória, único resultado que classificaria a equipe sem a dependência de outros resultados. Simultaneamente, o América de Cali empatou por 1 a 1 com o Racing e ultrapassou o Corinthians na tabela. Após o duelo, Carrillo, lamentou a eliminação.

— O tamanho é gigante. Sabemos que não seríamos favoritos nesta competição, então saímos frustrados com o que aconteceu hoje. Sabíamos que eles estavam preparados para uma final e que não iriam jogar com todos os seus jogadores. Sinceramente, uma decepção para o clube, para o torcedor, e saímos tristes com isso — disse o jogador peruano.

É a segunda eliminação precoce do Corinthians em torneios continentais nesta temporada, no começo do ano, a equipe perdeu para o Barcelona de Guayaquil na Pré-Libertadores. Após o confronto, a torcida do Corinthians presente no El Palacio, protestou muito contra os jogadores. Carrillo compreendeu as críticas da Fiel e se disse frustrado pelo resultado.

— Estamos tristes, vemos a reação da torcida e é totalmente compreensível, porque acho que éramos favoritos nesta competição e saímos com um sentimento de frustração — lamentou o jogador.

O Corinthians foi eliminado da Sul-Americana (Foto: Luis Robayo / AFP)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.