Corinthians empata com o América de Cali e se complica na Sul-Americana

O Corinthians tropeçou pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior. Nesta terça-feira (6), o Timão empatou por 1 a 1 com o América de Cali, pela fase de grupos da Sul-Americana, e se complicou na competição continental. Memphis marcou para o clube alvinegro, enquanto Navarro fez o gol dos colombianos na Neo Química Arena.

O resultado dificulta o caminho do Corinthians por uma classificação para a fase mata-mata da Sul-Americana. A igualdade no placar mantém o Timão na terceira posição no Grupo C, e encerra as chances de ultrapassar o América de Cali, segundo colocado, em um confronto direto.

Apenas o líder de cada chave assegura vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da Libertadores. O Huracán é o líder com sete pontos, o América de Cali tem seis, e o Corinthians está abaixo, com cinco. Nas duas próximas rodadas, o Timão atuará como visitante.

Como foi o jogo?

A partida começou movimentada, em menos de cinco minutos, ambos goleiros trabalharam. O primeiro foi Hugo Souza, após chute colocado de Vergara que o arqueiro do Timão defendeu. Em seguida, Memphis enfiou bom passe para Yuri Alberto, que entrou na área, chutou, e Soto espalmou para fora.

O América de Cali dificultou o jogo e exerceu certa pressão sobre a defesa do Corinthians. Entretanto, ao lado de seu torcedor, o Timão foi letal em sua segunda chance clara no jogo. Aos 19 minutos, Maycon lançou Memphis, que disparou rasteiro da entrada da área e abriu o placar.

A equipe colombiana teve mais posse de bola após o gol, mas não conseguia criar chances claras. O Corinthians apostava nos lançamentos, muitas vezes feito pelos defensores, exigindo que Memphis e Yuri Alberto disputassem no alto com a defesa adversária. Em uma dessas poucas oportunidades, Breno Bidon fez boa jogada, arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e passou perto do gol.

O melhor momento do América de Cali no primeiro tempo aconteceu nos acréscimos. Após cobrança de falta na intermediária, o zagueiro Pestaña cabeceou dentro da pequena área e a bola explodiu na trave.

A equipe colombiana empatou na primeira oportunidade que teve na segunda etapa. Carrascal cruzou e Navarro apareceu livre na área para completar e igualar o placar. O VAR revisou a jogada, mas não viu impedimento e validou o lance.

O gol baqueou o Corinthians. Dorival Júnior promoveu as entradas de Igor Coronado e Talles Magno para revitalizar o ataque do Timão, que foi inoperante no início do segundo tempo. O setor melhorou, e a equipe ficou perto de marcar com Yuri Alberto em finalização de fora da área que parou nas mãos do goleiro Soto.

O Timão passou a empilhar chances com mais jogadores no ataque. Coronado, em chute de fora da área, e Yuri Alberto, de cabeça, ficaram perto do gol do desempate. A melhor chance do América de Cali foi em finalização de Vergara, que passou perto da trave de Hugo Souza. O Corinthians insistiu até o último minuto, mas a partida terminou empatada.

O que vem por aí?

As próximas partidas do Corinthians na Sul-Americana serão como visitante. Na próxima rodada, o Timão viaja ao Uruguai para enfrentar o Racing, no mítico Centenário, em Montevidéu, no dia 15 de maio. O último compromisso será no dia 27, contra o Huracán, em Buenos Aires.

Antes disso, o Timão foca as suas atenções no Campeonato Brasileiro. No sábado (10), o clube alvinegro enfrenta o Mirassol, no estádio Campos Maia, no interior paulista, às 18h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 AMÉRICA DE CALI

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Memphis (19'/1ºT) (1-0); Navarro (1'/2ºT) (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Carrillo (COR); Yuri Alberto (COR); Charles (COR); André Ramalho (COR); Pestaña (AME)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Héctor Hernández), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, José Martínez (Charles), Carrillo (Igor Coronado) e Breno Bidon (Talles Magno); Memphis e Yuri Alberto (Romero)

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Roger Machado)

Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Esneyder Mena; Carrascal, Sebastián Navarro (Cavadia), Cristian Barrios, Juan Quintero e Duvan Vergara; Rodrigo Holgado (Luis Ramos)