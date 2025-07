Sem jogar há cinco meses, Palacios treina com o Corinthians e aguarda definição

Diego Palacios não entra em campo há cinco meses. A última vez que o lateral-esquerdo esteve em campo foi na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Noroeste, pelo Paulistão, no dia 2 de fevereiro. Naquela ocasião, o equatoriano atuou por apenas um minuto.

Contratado no ano passado, no início da gestão de Augusto Melo, o equatoriano tem contrato válido até 2027, mas não é aproveitado no clube alvinegro. Palacios sofreu com uma lesão crônica na cartilagem no joelho esquerdo e só fez quatro jogos desde que chegou.

O Corinthians tem mais três jogadores para a posição: Hugo, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri. Os dois últimos citados tem se alternado na titularidade do Timão na temporada. A intenção da diretoria é negociar o jogador, para aliviar a folha salarial.

Jogador fez apenas quatro partidas pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Treinando com o grupo

A janela de transferências começou no dia de 10 de julho e irá até setembro. Diego Palacios chegou do LAFC, dos Estados Unidos, onde atuou por 132 jogos. O jogador tem treinado normalmente com o elenco, mas está fora de combate por opção do treinador.

Reverson Pimentel, preparador físico do Corinthians, comentou sobre o estado físico do jogador. No dia 30 de junho, em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, revelou que a única coisa que falta para uma plena recuperação é o jogador voltar aos gramados.

— O Palacios está treinando normalmente com o clube. Lógico que falta o processo final. O processo final é ele estar jogando. Mas hoje o elenco conta com grandes jogadores também na posição. Isso é uma dor de cabeça do treinador. Nesse momento é uma opção de outros laterais estarem na frente dele. Mas quanto à questão física, ele tem treinado normalmente - disse o preparador.