Depay e Pedro: Jornalista compara atitudes de Flamengo e Corinthians

Os dos clubes mais populares do Brasil vivem situações semelhantes com dois jogadores de grande destaque. Flamengo e Corinthians tem lidado, nos últimos dias, com muitas polêmicas envolvendo Depay e Pedro. O jornalista Eduardo Tironi, colunista do Lance!, comparou as medidas tomadas pelos clubes para lidar com as situações.

continua após a publicidade

No Flamengo, Pedro tem vivido dias difíceis depois de não ser relacionado por opção técnica para o jogo contra o São Paulo, no Brasileirão. Na coletiva, Filipe Luís detonou o comportamento do jogador e classificou os treinamentos do craque como "lamentáveis".

➡️Galvão dá declaração forte sobre Filipe Luís e Pedro no Flamengo: ‘Nunca vi’

Já no Corinthians, a situação começou a ficar complicada para Memphis Depay quando o jogador faltou um treinamento, na última quarta-feira (9). A ausência do jogador ocorreu sem aviso à comissão técnica ou à diretoria do clube.

continua após a publicidade

Pedro, atacante do Flamengo (Divulgação/Flamengo)

Depay e Pedro: enquanto Filipe Luís detonou Pedro, Dorival Júnior contemporizou a situação. Essa diferença foi destacada por Eduardo Tironi.

- Filipe Luís coloca o profissionalismo acima de tudo, até das relações pessoais. Dorival Júnior tenta contornar e manter o ambiente leve, uma das suas maiores qualidades como treinador - escreveu Tironi

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Claro que a situação que cada clube vive influencia diretamente no modo de agir. O Flamengo é um milionário, tem um dos melhores times do continente e um elenco de dar inveja a qualquer um. Além disso, está na liderança do Campeonato Brasileiro, vem jogando bem e está classificado na Libertadores e Copa do Brasil. Assim, Filipe Luís tem costas mais largas para tomar a atitude que tomou com relação a Pedro.