Corinthians perde para os reservas do Huracán e está eliminado da Sul-Americana

O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0 e está fora da Sul-Americana. Visando a disputa da decisão do Campeonato Argentino, os donos da casa entraram com apenas dois titulares no duelo realizado no El Palacio, em Buenos Aires. Mesmo assim, Watson marcou o único gol do jogo e os comandados de Dorival Júnior saíram derrotados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com o retorno de Memphis, que iniciou a partida entre os titulares, e Garro, que entrou no decorrer do segundo tempo, o Corinthians precisava vencer a partida para não depender de outros resultados para avançar de fase, mas fez um jogo ruim. Simultaneamente, o América de Cali empatou com o Racing por 1 a 1.

Eliminação

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi muito brigada, com poucas chances de gol. O Timão ficou mais com a bola, mas com muitos passes na entrada da área e pouca efetividade. Os donos da casa, por sua vez, apostavam em erros do Corinthians para criar oportunidades.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A primeira finalização da partida aconteceu somente aos 31 minutos. Após cruzamento, Sequeira dominou na pequena área, girou sobre André Ramalho, chutou e Hugo Souza fez boa defesa para salvar o Corinthians.

continua após a publicidade

Precisando vencer, o Timão abusou das bolas cruzadas na área. A estratégia quase surtiu efeito aos 36 minutos. Angileri lançou, a zaga desviou, José Martínez finalizou na sobra e a bola passou por cima do travessão. O primeiro tempo terminou empatado.

O Timão vacilou no começo da segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Ojeda cruzou na segunda trave e Watson finalizou de primeira para abrir o placar. Dorival Júnior promoveu a entrada de Garro em campo, seu retorno após dois meses fora dos gramados.

O Huracán passou a ter mais posse de bola e o Corinthians não conseguiu esboçar reação. Os donos da casa ficaram perto de ampliar o placar com Sequeira, aos 13 minutos, mas o atacante finalizou para fora. No lance seguinte, Cabral também teve uma boa chance, mas a bola passou por cima do travessão.

A melhor chance do Timão foi na primeira finalização de Garro na partida. O argentino tentou surpreender em cobrança de falta próxima à linha de fundo e obrigou Meza a fazer boa defesa para salvar o Huracán.

O camisa 8 foi o melhor jogador do Corinthians na partida. Aos 36 minutos, Garro fez boa jogada na área, sofreu um puxão na grande área e os jogadores do Timão pediram pênalti. Aos 40 minutos, Angileri cruzou, a bola bateu na mão de Moya e o árbitro marcou penalidade. Na revisão, Gery Vargas mudou a decisão. A partida terminou com o resultado negativo.

Corinthians não conseguiu superar os reservas do Huracán (Foto: Luis Robayo / AFP)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Palacio, Buenos Aires, Argentina

🥅 Gols: Watson (2'/2ºT) (HUR)

🟨 Cartões amarelos: Cantillo (HUR); Cacá (COR); Leonel Pérez (HUR)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

HURACÁN (Técnico: Cristian Chambian)

Meza; De La Fuente, Fabio Pereyra, Goitea e Lescano; Leonel Pérez (Ojeda), Victor Cantillo (Carrizo), Franco Watson e Rodrigo Cabral; Leonardo Sequeira e Gabriel Alanís (Ábila)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon (Igor Coronado) e Carrillo; Romero (Garro) e Memphis