O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0 e está fora da Sul-Americana. Visando a disputa da decisão do Campeonato Argentino, os donos da casa entraram com apenas dois titulares no duelo realizado no El Palacio, em Buenos Aires. Após o apito final, ainda na transmissão da ESPN, o jornalista André Kfouri criticou a passagem de Memphis Depay com a camisa do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Isso precisa ser dito: tecnicamente, Memphis Depay tem uma capacidade indiscutível, mas a passagem dele pelo Corinthians já pode ser qualificada como decepcionante. Ainda há tempo para mudar, mas é decepcionante - afirmou o jornalista.

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

➡️Rizek dá forte declaração após eliminação: ‘Mais baixa da história’

No Corinthians desde setembro de 2024, Memphis Depay já atuou em 41 partidas, marcou 13 gols e colaborou com 14 assistências pelo clube paulista.

Próximo desafio do Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

continua após a publicidade

➡️Torcedores apontam culpado na eliminação da Sul-Americana

Jogadores do Corinthians lamentam eliminação da Copa Sul-Americana (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

➡️Tiago Leifert analisa reação de Hugo Souza em gol do Huracán