Com desfalques no ataque, Dorival Júnior testa alternativas no Corinthians

O Corinthians terá desfalques importantes para encarar o Ceará nesta quarta-feira (16), no Castelão, em Fortaleza, pelo Brasileirão. Memphis e Romero receberam cartões amarelos na derrota para o Red Bull Bragantino e estão suspensos para o confronto. Yuri Alberto segue se recuperando de lesão e também está fora.

Dorival Júnior terá que escalar um ataque alternativo e colocar à prova os jogadores do elenco. O treinador busca reforços para o setor e os atletas terão a possibilidade de mostrar que podem ser opções para o restante da temporada.

Kayke Ferrari, Talles Magno, Gui Negão, Dieguinho e Héctor Hernández serão as opções de Dorival Júnior para o confronto. Com muitos atletas da base, será uma chance para o treinador ver se pode contar com os jogadores, e assim, 'suavizar' a busca por reforços.

Na derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), Dorival Júnior optou por Gui Negão no segundo tempo, no lugar de Romero. A tendência é que o atacante seja titular no confronto contra o Ceará.

A dúvida fica para a outra vaga no setor ofensivo. Na última partida, Dorival Júnior escalou uma dupla de ataque, e deve repetir a formação tática. A tendência é que Talles Magno seja titular. O jogador também entrou na segunda etapa contra o Red Bull Bragantino.

Precisa melhorar

Dorival Júnior chegou ao Corinthians no final de abril. Desde então foram 12 partidas e 12 gols marcados. O clube alvinegro sofre para engatar um ataque goleador. Nos últimos cinco jogos, o Timão marcou apenas duas vezes, com o zagueiro Cacá e o volante Breno Bidon.

A seca de dos atacantes é um problema para o Corinthians no Brasileirão. O clube alvinegro ocupa a décima primeira colocação e não vence há quatro rodadas pela competição nacional.