Hugo Souza revela preparação física especial para evitar lesões no Corinthians Goleiro comemorou sequência de jogos na temporada e explicou os trabalhos feitos fora do clube

Hugo Souza ficou de fora de apenas quatro partidas do Corinthians em 2026. O goleiro esteve dentro de campo na classificação do Timão diante do Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, e comemorou a sequência que tem mantido na equipe nesta temporada. Para isso, tem feito uma preparação física especial.

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Em entrevista após a vitória do Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, Hugo comemorou a oportunidade que tem tido nos jogos decisivos e afirmou que tem uma equipe própria de preparação física para focar em exercícios de prevenção de lesões. O goleiro relembrou as lesões da temporada 2025, que o tiraram de algumas partidas, e explicou que a sequência em campo era um objetivo deste ano.

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- Ano passado, eu perdi bastante jogo por conta de lesões. Esse ano eu coloquei na minha cabeça que isso não iria me atrapalhar, que eu quero jogar todos os jogos possíveis. [...] Desde o final do ano passado, na verdade, eu já tenho uma equipe, minha equipe, que trabalha comigo fora do clube. E eu intensifiquei algumas coisas, algumas prevenções, algumas coisas extra-clube que eu precisava fazer. Aumentei um pouco o ritmo desse trabalho e isso tem me ajudado bastante. E, graças a Deus, esse ano eu não tive nenhuma lesão e espero que continue assim até o final do ano - explicou Hugo.

O Corinthians tem 46 partidas disputadas nesta temporada e Hugo perdeu apenas quatro jogos, sendo dois do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Paulista. Na Libertadores, o goleiro atuou em todos os oito jogos, entre fase de grupos e as oitavas de final, além do duelo único da Supercopa Rei, conquistada pelo Timão no começo do ano.

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Corinthians sonha com título da Libertadores?

Hugo destacou que a recente eliminação na Copa do Brasil para o Internacional serviu de aprendizado para o elenco e que ajudou a mudar a postura para os jogos decisivos. Agora, com a vaga nas quartas garantidas, o goleiro afirma que vê o Timão com chances de títulos e que o grupo seguirá se "fechando" cada vez mais para alcançar o objetivo.

- A eliminação da Copa do Brasil fez a gente aprender bastante, e a gente tem conseguido colocar isso em prática, principalmente nesses jogos decisivos. Espero que a gente continue crescendo, que a gente continue trabalhando, que a gente continue se fechando cada vez mais, para que a gente possa, quem sabe, conquistar esse tão sonhado título - afirmou o goleiro.

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Até o confronto contra o Estudiantes, que acontecerá nas duas primeiras semanas de setembro, o Corinthians vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O cenário obriga o técnico Fernando Diniz a manter o revezamento da equipe a depender da necessidades já deixou claro que não dará prioridade a um torneio.

Hugo voltou a falar do desejo de estar sempre à disposição da comissão técnica e afirmou que a decisão de mudar o elenco nas partidas cabe unicamente à Fernando Diniz, apesar de reconhecer que todo o elenco demonstra vontade de estar sempre na escalação titular do Timão.

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- Eu não tenho opinião nenhuma, eu só obedeço [risos]. O treinador fala, eu vou fazer. Eu, particularmente, quero jogar todos os jogos, ainda mais sendo goleiro. E eu acho que é um sentimento que todo mundo tem, um pensamento que todo mundo tem, de que a gente quer jogar e que a gente quer estar dentro do campo. E o treinador vai fazer as melhores escolhas para que a gente possa ir bem no Brasileiro e também conseguir conquistar o que a gente quer conquistar, que são as classificações na Libertadores. Até o sonho da final, para que a gente, se Deus quiser, possa buscar esse título - completou Hugo.