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'Gol mais importante da minha carreira', diz Bidon após classificação com o Corinthians

Meia do Timão marcou após assistência de Memphis e comemorou momento que vive na equipe

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
21/08/2026 08:30
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Breno Bidon, meia do Corinthians
Breno Bidon marcou o gol da classificação do Corinthians contra o Rosario. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Breno Bidon vive sua temporada mais 'artilheira' desde que subiu ao profissional do Corinthians e anotou sua quarta bola na rede na partida contra o Rosario Central, no lance que garantiu a vitória por 1 a 0 em cima dos argentinos e a classificação às quartas de final da Libertadores. Apesar de não ser um meia com muitos gols, o tento que marcou na noite de quinta-feira, na Neo Química Arena, guarda um lugar especial em sua memória.

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Após a partida e comemoração pela classificação, Breno Bidon classificou esse como o gol mais importante da sua carreira. Não só pelo impacto esportivo direto na classificação, mas pelo que representa para o seu momento de carreira.

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- Vestir a camisa do Corinthians, fazer um gol nas oitavas da Libertadores e ajudar a garantir a classificação, acredito que esse seja o gol mais importante da minha carreira até agora - disse Bidon, que também destacou a união do elenco durante mais um período conturbado do Timão fora de campo, o que foi fundamental para ajudar os atletas a conseguirem a vaga.

- Eu fico muito feliz pelo gol, mas fico mais feliz ainda pela classificação. O grupo está muito unido, o grupo está muito fechado, então a gente se brinda das coisas de fora para a gente conseguir entrar no campo e fazer a nossa parte - completou o meio-campista.

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O gol saiu após uma cobrança de falta de Memphis Depay, que havia saído do banco de reservas pouco antes. O camisa 10 bateu a bola cruzada a meia altura e Bidon se antecipou à zaga e tocou com a ponta da chuteira para balançar as redes da Neqo Química Arena.

Desde que estreou pelo profissional, em março de 2024, são mais de 140 partidas pelo time profissional e, cada vez mais, o camisa 7 tem conquistado seu espaço como peça fundamental nos elencos do Corinthians, independentemente do treinador que está no comando da equipe.

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Breno Bidon, meia do Corinthians
Breno Bidon comemora seu gol durante jogo entre Corinthians x Rosario Central.(Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

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