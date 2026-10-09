Gabriel Paulista se manifesta após demissão de Fernando Diniz
Zagueiro do Corinthians publica mensagem nas redes sociais
O zagueiro Gabriel Paulista, do Corinthians, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a demissão do técnico Fernando Diniz. O treinador deixou o comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando sua passagem pelo clube em meio a uma sequência negativa de resultados.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
— Obrigado, professor Diniz, e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho, dedicação e respeito. Quem vive o dia a dia sabe o quanto vocês se entregaram por esse clube. Vocês são os menos culpados. Seguimos juntos, lutando pelo Corinthians — disse Gabriel Paulista.
Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Corinthians após 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador registrou 47% de aproveitamento durante seu trabalho à frente da equipe, que terminou sua passagem em um momento delicado na temporada, próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Diniz, o Corinthians marcou 36 gols e sofreu 32, encerrando o período com saldo positivo de quatro. Apesar do equilíbrio nos números, a sequência de resultados negativos aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.
Ramón Diaz pelo Corinthians
- 60 jogos
- 31V | 16E | 13D
- 60.6% de aproveitamento
- 94 gols marcados (1.6 p/ jogo)
- 62 gols sofridos (1.0 p/ jogo)
Tudo sobre
Corinthians
Corinthians procura Carille após negativas de três técnicosHá 30 minutos
Futebol Internacional
Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'Há 6 horas
Corinthians
Corinthians flerta com o Z-4 e vê principais jogadores em baixaHá 8 horas
Corinthians
Zinho é duro ao comentar demissão de Diniz do Corinthians: 'Não acho'Há 20 horas
Corinthians
Caixa libera recursos, e Corinthians quita salários atrasadosHá 22 horas
Corinthians
Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o CorinthiansHá 1 dia
Mais LANCE!