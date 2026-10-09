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Gabriel Paulista se manifesta após demissão de Fernando Diniz

Zagueiro do Corinthians publica mensagem nas redes sociais

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/10/2026 15:27
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Diniz e Gabriel Paulista durante treino
Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians, se manifestou nas redes sociais após a demissão de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O zagueiro Gabriel Paulista, do Corinthians, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a demissão do técnico Fernando Diniz. O treinador deixou o comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando sua passagem pelo clube em meio a uma sequência negativa de resultados.

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— Obrigado, professor Diniz, e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho, dedicação e respeito. Quem vive o dia a dia sabe o quanto vocês se entregaram por esse clube. Vocês são os menos culpados. Seguimos juntos, lutando pelo Corinthians — disse Gabriel Paulista.

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Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Corinthians após 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador registrou 47% de aproveitamento durante seu trabalho à frente da equipe, que terminou sua passagem em um momento delicado na temporada, próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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Sob o comando de Diniz, o Corinthians marcou 36 gols e sofreu 32, encerrando o período com saldo positivo de quatro. Apesar do equilíbrio nos números, a sequência de resultados negativos aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.

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