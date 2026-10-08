Fernando Diniz é o 19º técnico demitido no Brasileirão; veja a lista

Fernando Diniz não resistiu à derrota do Corinthians para o Internacional e teve a demissão confirmada pela diretoria do clube na noite desta quarta-feira (7), ainda no Beira-Rio, em Porto Alegre. O treinador, de 52 anos, é o 19º demitido do cargo na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele deixa o Timão com aproveitamento de 47% — 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas — e à beira da zona de rebaixamento.

➡️ Corinthians demite Fernando Diniz após sétima derrota seguida no Brasileirão

Anunciado em abril, o treinador substituiu Dorival Júnior, outra vítima do "rolo compressor" de demissões no Brasileirão. O próprio Diniz foi demitido do comando do Vasco, em fevereiro. Sob pressão, o treinador já balançava no cargo desde a queda, em casa, nas quartas de final da Libertadores, para o Estudiantes de La Plata (ARG). Nas últimas dez partidas, o Timão venceu apenas uma: 1 a 0 sobre o Rosario Central (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 20 de agosto.

continua após a publicidade

Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Remo, São Paulo e Vasco foram os clubes que mais demitiram treinadores nesta edição do Brasileirão. Veja a lista completa:

Técnicos demitidos na Série A em 2026

