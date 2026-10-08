Fernando Diniz é o 19º técnico demitido no Brasileirão; veja a lista
Treinador deixa o Corinthians, com 47% de aproveitamento, após derrota para o Inter
Fernando Diniz não resistiu à derrota do Corinthians para o Internacional e teve a demissão confirmada pela diretoria do clube na noite desta quarta-feira (7), ainda no Beira-Rio, em Porto Alegre. O treinador, de 52 anos, é o 19º demitido do cargo na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele deixa o Timão com aproveitamento de 47% — 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas — e à beira da zona de rebaixamento.
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Anunciado em abril, o treinador substituiu Dorival Júnior, outra vítima do "rolo compressor" de demissões no Brasileirão. O próprio Diniz foi demitido do comando do Vasco, em fevereiro. Sob pressão, o treinador já balançava no cargo desde a queda, em casa, nas quartas de final da Libertadores, para o Estudiantes de La Plata (ARG). Nas últimas dez partidas, o Timão venceu apenas uma: 1 a 0 sobre o Rosario Central (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 20 de agosto.
Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Remo, São Paulo e Vasco foram os clubes que mais demitiram treinadores nesta edição do Brasileirão. Veja a lista completa:
Técnicos demitidos na Série A em 2026
- Jorge Sampaoli — Atlético-MG: dez vitórias, 16 empates e oito derrotas (45% de aproveitamento).
- Fernando Diniz — Vasco: 17 vitórias, 15 empates e 22 derrotas (41% de aproveitamento).
- Juan Carlos Osorio — Remo: quatro vitórias, oito empates e duas derrotas (48% de aproveitamento).
- Filipe Luís — Flamengo: 63 vitórias, 22 empates e 15 derrotas (70% de aproveitamento).
- Hernán Crespo — São Paulo: 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas (51% de aproveitamento).
- Tite — Cruzeiro: oito vitórias, três empates e seis derrotas (53% de aproveitamento).
- Juan Pablo Vojvoda — Santos: dez vitórias, 14 empates e dez derrotas (43% de aproveitamento).
- Martín Anselmi — Botafogo: sete vitórias, dois empates e nove derrotas (43% de aproveitamento).
- Gilmar Dal Pozzo — Chapecoense: 36 vitórias, 28 empates e 25 derrotas (51% de aproveitamento).
- Dorival Júnior — Corinthians: 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas (49% de aproveitamento).
- Roger Machado — São Paulo: sete vitórias, quatro empates e seis derrotas (49% de aproveitamento).
- Fábio Matias — Chapecoense: duas vitórias, um empate e sete derrotas (23% de aproveitamento).
- Renato Gaúcho — Vasco: nove vitórias, cinco empates e sete derrotas (51% de aproveitamento).
- Luis Zubeldía — Fluminense: 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas (57,9% de aproveitamento).
- Franclim Carvalho — Botafogo: dez vitórias, sete empates e cinco derrotas (56,1% de aproveitamento).
- Luís Castro — Grêmio: sete vitórias, sete empates e 12 derrotas na competição (36% de aproveitamento).
- Léo Condé — Remo: oito vitórias, oito empates e 15 derrotas (34,4% de aproveitamento).
- Paulo Pezzolano — Internacional: seis vitórias, dez empates e 12 derrotas (33% de aproveitamento).
- Fernando Diniz — Corinthians: 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas (47% de aproveitamento).
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