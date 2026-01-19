O zagueiro Félix Torres foi apresentado oficialmente no Internacional nesta segunda-feira (19). O jogador de 29 anos assinou contrato até o fim da temporada com o Colorado.

Félix Torres já tinha negociações avançadas desde a semana passada e foi anunciado no domingo (18). O defensor, que é vinculado ao Corinthians, foi emprestado e terá o salário dividido entre os dois clubes, com opção de compra.

O zagueiro chega para substituir Vitão, negociado pelo Inter ao Flamengo. Félix Torres, inclusive, usará a camisa 4 do antigo atleta e espera brigar por títulos.

- Eu tomei a responsabilidade de estar aqui, de vir para o Inter. Esse ano é brigar por tudo. Colocar o Inter para jogar uma copa internacional. Eu sei que vou fazer meu futebol. Eu vou trabalhar muito para demonstrar, para fazer o torcedor do Inter feliz. Eu estava treinando e me preparando. Você chega em um time e tem que estar pronto - afirmou, em entrevista coletiva.

O jogador também espera ter um bom desempenho no Colorado para conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Ele já disputou o Mundial de 2022 no Catar, e tem 46 partidas pela seleção do Equador, com cinco gols.

Questionado sobre inspirações na zaga, o equatoriano citou Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e que estava no Monterrey, do México. Ele já tinha citado o zagueiro espanhol na apresentação no Coringão, em 2024.

- Minha referência no futebol sempre foi o Sergio Ramos, porque ele é um cara muito agressivo, um cara inteligente. E meu futebol, acho que minha velocidade, agora com mais experiência. E concentrado no campo também, sempre com muita coragem e muita agressividade - completou.

Contratado em 2024, Félix Torres perdeu espaço no Corinthians no ano passado, principalmente após cometer pênalti e, minutos depois, ser expulso na final do Paulista contra o Palmeiras. Para 2026, ele era a última opção no setor.

Ao todo, o zagueiro tem um gol em 80 jogos pelo Timão. Ele fez 52 partidas na primeira temporada e 28 confrontos em 2025.

Internacional anunciou dois reforços

