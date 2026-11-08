Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter
Atletas podem desfalcar suas equipes na retomada do Brasileirão após a Data Fifa
A seleção do Equador foi convocada para os dois últimos amistosos da Data Fifa de novembro, contra Costa Rica e Bolívia. A lista conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, sendo que alguns deles podem desfalcar seus clubes na retomada do Campeonato Brasileiro.
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A equipe comandada por Marcelo Gallardo enfrentará a Costa Rica no dia 13 de novembro, em Quito, e a Bolívia no dia 17, em Guayaquil. O segundo compromisso será disputado apenas um dia antes dos jogos de Flamengo e Cruzeiro pela competição nacional.
O Atlético-MG é o clube brasileiro com mais representantes na convocação, com Preciado, Alan Franco e Minda. O Flamengo teve Plata e Valencia chamados, enquanto Internacional e Cruzeiro aparecem na lista com Félix Torres e Keny Arroyo, respectivamente.
A principal preocupação envolve o curto intervalo entre o último amistoso da seleção e os compromissos dos clubes. No dia 18 de novembro, o Flamengo enfrentará o Athletico-PR, enquanto o Cruzeiro receberá o Palmeiras. Ambas as partidas estão marcadas para as 20h30 (de Brasília).
Já o Internacional terá um dia a mais para contar com Félix Torres, embora não esteja utilizando o jogador. A equipe gaúcha enfrentará o Vasco no dia 19 de novembro, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.
O Atlético-MG, por sua vez, enfrentará o Mirassol no dia 14 de novembro, às 18h30 (de Brasília), durante a Data Fifa, e poderá ter os desfalques de Preciado, Alan Franco e Minda.
A participação dos jogadores nos confrontos dependerá da logística de retorno ao Brasil e das condições físicas após os compromissos internacionais. Os clubes ainda precisarão avaliar a disponibilidade dos atletas para definir suas escalações.
Veja a lista de convocados do Equador
- Goleiros: Gonzalo Valle (LDU-EQU), Hernán Galídez (Huracán-ARG) e Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)
- Defensores: Preciado (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Dorados-MEX), Estupiñán (Milan-ITA), Hincapié (Arsenal-ING), Pacho (PSG) e Bryan Ramírez (Cincinnati-EUA).
- Meio-campistas: Alan Franco (Atlético-MG), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle-EQU), Kendry Páez (Chelsea-ING), Martín Tello (Macará-EQU), Caicedo (Chelsea-ING), Óscar Zambrano (Hull City-ING), Pedro Vite (Pumas-MEX), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough-ING) e Anthony Valencia (Flamengo).
- Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Mercado (Sparta Praga), John Yeboah (Venezia-ITA), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Juan Angulo (Sunderland-ING), Keny Arroyo (Cruzeiro), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise) e Nilson Angulo (Sunderland-ING).
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