O técnico Dorival Júnior exaltou o meio-campista Breno Bidon, que terminou a temporada de 2025 em alta. Neste domingo (11), o jogador foi titular na vitória do Corinthians diante da Ponte Preta por 3 a 0.

Breno Bidon foi um dos principais nomes do Corinthians na temporada passada e, de quebra, protagonizou um lance que ficou marcado na memória do torcedor. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o meio-campista recebeu passe de José Martínez, aplicou um drible de cinema em Cauan Barros e tocou para Matheuzinho. A jogada terminou com Memphis Depay completando para o fundo das redes.

O lance chamou a atenção não apenas dos torcedores do Corinthians, mas também de outros clubes, que passaram a observar com mais cuidado a joia do Timão. Para o técnico Dorival Júnior, no entanto, a expectativa é de que o atleta permaneça no elenco. O comandante também afirmou que não pretende perder outros jogadores importantes do grupo.

— Se estão de olho, é por merecimento. Espero que continue assim. Ele demonstra muita regularidade. Eu disse que nunca vi o Bidon como segundo volante, para mim sempre foi um meia. Chega, sabe fazer gols, tem troca de passes na área. Tem coisas muito positivas ofensivamente e defensivamente. Vive um momento muito bom, está em um processo de formação. É um jogador importante, não gostaria de perder nenhum jogador, até porque só agora vou começar a ganhar reforços — disse Dorival Júnior.

Corinthians no mercado

Quando Dorival Júnior afirma que "está recebendo jogadores", ele se refere ao fim do transfer ban imposto ao clube. O Corinthians pagou cerca de R$ 35 milhões, à vista, ao Santos Laguna e, com isso, ficou livre da punição da Fifa, que vigorava desde agosto do ano passado. A partir da quitação da dívida, o Timão está novamente autorizado a registrar atletas e a realizar contratações nesta janela de transferências.

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas.

Outro nome acertado é o meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, que chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jogador já está em São Paulo para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.

Os dois nomes representam o modelo que o Corinthians vem adotando neste momento no mercado: empréstimo ou atletas livres no mercado.