Corinthians confirma lesões de Gi Fernandes e Nicole

Na última sexta-feira (20), no confronto contra o Fluminense, o elenco do Corinthians sofreu duas baixas importantes. Ainda durante o aquecimento, a goleira Nicole apresentou uma luxação acromioclavicular de grau I. Já na etapa inicial da partida, Gi Fernandes precisou deixar o gramado após sentir um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Com as lesões confirmadas, as duas atletas já iniciaram seus respectivos protocolos de tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Corinthians. Gi, que havia sido convocada para a Seleção Brasileira, foi cortada da lista.

No duelo mais recente, a equipe também não contou com outras atletas entregues ao departamento médico. Ana Vitória estava afastada por conta de uma sobrecarga muscular na coxa direita, Agustina segue em processo de recuperação de uma lesão muscular na perna esquerda, e Thaís Regina permanece em fase de reabilitação após cirurgia decorrente de fratura na fíbula esquerda.

A boa notícia é que Ana Vitória já se recuperou e está à disposição da Seleção na Costa Rica para a Data Fifa. Inclusive, no treino realizado nesta quarta-feira, a técnica Emily Lima não pôde contar com Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Tamires, Jaque, Ana Vitória, Thaís Ferreira e Lelê, que estão com a Seleção Brasileira na Costa Rica para a disputa de amistosos preparatórios.

Próximos desafios do Corinthians

As Brabas se preparam para enfrentar o Palmeiras, em 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.