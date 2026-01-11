Dorival valoriza atuação do Corinthians e faz alerta sobre o formato do Paulistão: 'Traiçoeiro'

O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do Corinthians no confronto diante da Ponte Preta, neste domingo (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. A partida marcou a estreia do Timão na temporada e o primeiro compromisso do clube após a conquista da Copa do Brasil.

O treinador exaltou a atuação do Timão, especialmente na segunda etapa, quando o volante Charles passou a infiltrar mais na área. A partir desse ajuste, o Corinthians conseguiu criar as principais chances do jogo e construiu a vitória por 3 a 0.

— Eu acho que nós tivemos uma saída de bola mais dinâmica. Charles começou a infiltrar mais, com isso, provocamos um distanciamento dos volantes deles e pudemos atravessar em vários momentos. Tivemos uns 10 escanteios. Isso em muito em razão do trabalho de infiltração que foi feito. Não fizemos só aproximação como homem da bola. Esse foi um fator importante para que tivéssemos um volume e é natural que, com tudo isso, no primeiro tempo tivemos dificuldades na finalização, e não aconteceu isso no segundo [...] Eu fico feliz por ser a primeira partida, a equipe buscando gol em todo momento. Foi um fator importante para a gente — disse Dorival Júnior.

Antes de projetar a sequência do Campeonato Paulista, Dorival Júnior fez um alerta sobre as dificuldades da competição. O treinador destacou o formato curto do torneio, o risco de rebaixamento para todas as equipes e a necessidade de atenção máxima desde o início, além de ressaltar o nível dos adversários e a importância dos clássicos na definição da campanha do Corinthians.

— É um campeonato traiçoeiro. Poucos jogos, possibilidade de rebaixamento para todas as equipes. Temos que ter atenção e tratar da melhor forma. Teremos três jogos contra equipes da Série A. A Ponte Preta foi campeã da Série C. Não conseguiu inscrever jogadores, porém manteve a estrutura do ano anterior. Mesmo assim, fizemos um jogo em que merecemos o resultado. Espero que não paremos nesse instante, pensando que as coisas vão acontecer de maneira natural. Três clássicos serão um diferencial porque, a partir da quinta partida, podemos estar em uma situação complicada. É um campeonato rápido — apontou.

Corinthians venceu a Ponte Preta em Itaquera (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Sequência do Corinthians

Agora, o Timão concentra as atenções em dois confrontos contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, às 19h30. Depois, encara o São Paulo no dia 18, às 16h, na Neo Química Arena.