Emily Lima comanda primeiro treino no Corinthians com novidades na comissão; veja nomes
Apresentação oficial da treinadora será nesta quinta (26)
Nesta quarta‑feira (25), Emily Lima comandou seu primeiro treino à frente do Corinthians, marcando o início de um novo ciclo no clube alvinegro. A apresentação oficial da treinadora será nesta quinta-feira (26), no CT Joaquim Grava, às 11h15.
O treino foi fechado à imprensa, mas o Timão divulgou imagens nas redes sociais mostrando trechos do trabalho. Emily Lima assume o comando técnico com o desafio de conduzir as Brabas em uma fase de transição e preparação para os confrontos do Brasileirão Feminino.
Nesta primeira atividade, além das atletas lesionadas, Emily não contou com Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Tamires, Jaque, Ana Vitória, Thaís Ferreira e Lelê, que estão com a Seleção Brasileira na Costa Rica para amistosos da Data Fifa.
A estreia da nova treinadora será diante do Palmeiras, em 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.
Novidades no Corinthians
Ao seu lado, a comissão técnica ficou formada por Jaqueline Ucella como assistente técnica e Liliane Cruz como preparadora física, segundo apurou o Lance!. Também seguem no clube o preparador de goleiras Aguinaldo Moreira e o preparador físico Yuri Fraga.
As duas auxiliares estiveram com Emily durante os trabalhos e todas têm experiência em clubes e projetos de futebol feminino, como Next Academy, Santos, Peru e Levante, somando repertório para o trabalho no Corinthians. Jaqueline Ucella, inclusive, conquistou sua licença PRO em dezembro.
