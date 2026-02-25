menu hamburguer
Futebol Feminino

Emily Lima comanda primeiro treino no Corinthians com novidades na comissão; veja nomes

Apresentação oficial da treinadora será nesta quinta (26)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/02/2026
14:44
Emily Lima comanda primeiro treino à frente do Corinthians nesta quarta-feira (25). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
imagem cameraEmily Lima durante treino do Corinthians nesta quarta-feira (25). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta‑feira (25), Emily Lima comandou seu primeiro treino à frente do Corinthians, marcando o início de um novo ciclo no clube alvinegro. A apresentação oficial da treinadora será nesta quinta-feira (26), no CT Joaquim Grava, às 11h15.



O treino foi fechado à imprensa, mas o Timão divulgou imagens nas redes sociais mostrando trechos do trabalho. Emily Lima assume o comando técnico com o desafio de conduzir as Brabas em uma fase de transição e preparação para os confrontos do Brasileirão Feminino.

Nesta primeira atividade, além das atletas lesionadas, Emily não contou com Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Tamires, Jaque, Ana Vitória, Thaís Ferreira e Lelê, que estão com a Seleção Brasileira na Costa Rica para amistosos da Data Fifa.

A estreia da nova treinadora será diante do Palmeiras, em 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.

Emily Lima comanda primeiro treino à frente do Corinthians nesta quarta-feira (25). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
Emily Lima conversa com Andressa Alves no primeiro treino à frente do Corinthians nesta quarta-feira (25). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Novidades no Corinthians

Ao seu lado, a comissão técnica ficou formada por Jaqueline Ucella como assistente técnica e Liliane Cruz como preparadora física, segundo apurou o Lance!. Também seguem no clube o preparador de goleiras Aguinaldo Moreira e o preparador físico Yuri Fraga.

As duas auxiliares estiveram com Emily durante os trabalhos e todas têm experiência em clubes e projetos de futebol feminino, como Next Academy, Santos, Peru e Levante, somando repertório para o trabalho no Corinthians. Jaqueline Ucella, inclusive, conquistou sua licença PRO em dezembro.

Emily Lima comanda primeiro treino à frente do Corinthians nesta quarta-feira (25). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
Emily Lima conversa com Belén Aquino e Ariel Godoi durante treino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)



