Gustavo Henrique destaca trabalho em bola parada após vitória do Corinthians
Zagueiro abriu o placar para o Timão na partida
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos protagonistas da vitória do Corinthians por 3 a 0 diante da Ponte Preta, neste domingo (11), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
Dorival valoriza atuação do Corinthians e faz alerta sobre o formato do Paulistão: ‘Traiçoeiro’
Corinthians
Com time misto, Corinthians vence a Ponte Preta na estreia do Paulistão
Corinthians
De saída, Romero é homenageado pelo Corinthians antes de duelo contra a Ponte Preta
Corinthians
O defensor abriu o placar para o Timão no segundo tempo. Em cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa da Ponte Preta e marcou de cabeça.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
— Fico feliz. É uma jogada que a gente trabalha muito, pela minha estatura, pela estatura dos meus companheiros. É trabalhar cada vez mais para que a gente possa ajudar no setor ofensivo. Fico feliz pelo gol e pela vitória. Importante a gente somar o máximo de pontos para ter uma vantagem lá na frente — disse Gustavo Henrique à TNT.
Além de Gustavo Henrique, o também zagueiro André Ramalho marcou no finalzinho da partida. De fora da área, o defensor arriscou um chute forte e fechou o placar para o Timão.
— Fico feliz por ele (André Ramalho), é um cara que batalha muito. Foi feliz no chute. Essa bola é mais seca, precisamos arriscar mais mesmo. Ele foi feliz no chute e fico feliz por isso — completou.
O que vem pela frente?
Agora, o Timão concentra as atenções em dois confrontos contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, às 19h30. Depois, encara o São Paulo no dia 18, às 16h, na Neo Química Arena.
- Matéria
- Mais Notícias