imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Gustavo Henrique destaca trabalho em bola parada após vitória do Corinthians

Zagueiro abriu o placar para o Timão na partida

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
19:13
Gustavo Henrique abriu o placar para o Timão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraGustavo Henrique abriu o placar para o Timão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos protagonistas da vitória do Corinthians por 3 a 0 diante da Ponte Preta, neste domingo (11), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O defensor abriu o placar para o Timão no segundo tempo. Em cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa da Ponte Preta e marcou de cabeça.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Fico feliz. É uma jogada que a gente trabalha muito, pela minha estatura, pela estatura dos meus companheiros. É trabalhar cada vez mais para que a gente possa ajudar no setor ofensivo. Fico feliz pelo gol e pela vitória. Importante a gente somar o máximo de pontos para ter uma vantagem lá na frente — disse Gustavo Henrique à TNT.

Além de Gustavo Henrique, o também zagueiro André Ramalho marcou no finalzinho da partida. De fora da área, o defensor arriscou um chute forte e fechou o placar para o Timão.

— Fico feliz por ele (André Ramalho), é um cara que batalha muito. Foi feliz no chute. Essa bola é mais seca, precisamos arriscar mais mesmo. Ele foi feliz no chute e fico feliz por isso — completou.

Corinthians x Ponte Preta (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Corinthians venceu a Ponte Preta em Itaquera (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

Agora, o Timão concentra as atenções em dois confrontos contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, às 19h30. Depois, encara o São Paulo no dia 18, às 16h, na Neo Química Arena.

