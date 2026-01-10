Breno Bidon e Vitinho assumem novos números no Corinthians: 'Honra'

O Corinthians entra em campo neste domingo (11) diante da Ponte Preta, às 16h, na Neo Química Arena, pela estreia no Campeonato Paulista, sem novidades no elenco. No entanto, para dois atletas, algumas mudanças vão acontecer.

O meia Breno Bidon e o atacante Vitinho agora usarão os números 7 e 11 em suas camisas, respectivamente. Anteriormente, os números eram de Romero, que deixou o clube ao término do contrato, e de Maycon, que foi para o Atlético-MG.

— É um número que sempre usei na minha carreira. Eu gosto muito. É uma honra também usar o número que o nosso companheiro Romero usou na temporada passada. Outros tantos ídolos também usaram como Ricardinho e Sheik. Estou muito feliz por usar a camisa 11. Projetando um grande ano, queremos estrear com o pé direito nesta primeira partida. Dar o melhor para sair vitoriosos desde o início e celebrar este presente que estou recebendo — disse Vitinho.

Vitinho vai vestir a camisa 11 (Foto: Alan Alencar/Zimel Press/Gazeta Press)

Filho do Terrão, Breno Bidon também compartilhou seu sentimento sobre a mudança de número e a expectativa para o início da temporada.

— Sensação muito boa. Sabemos a importância da camisa 7. Muitos jogadores importantes para o Corinthians já usaram ela. Agora o Maycon também usou bastante e, quando eu subi da base, ele me ajudou e me orientou. Vestir essa camisa é muito importante e especial para mim. Espero que seja um ano de muitas conquistas para nós. Temos que esperar sempre o melhor em se tratando de Corinthians. Ano passado conseguimos sair campeões. Quem sabe este ano também conseguimos de novo — compartilhou Bidon.

Breno Bidon em alta

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

Somando toda sua passagem pelo clube, Breno Bidon atuou 100 vezes pelo Corinthians, sendo titular em 76 delas, e marcou dois gols, além de distribuir três assistências. O camisa 27 apresentou 61% de acerto em passes longos, 0,8 dribles certos por jogo, 1,5 desarmes e 0,6 interceptações por partida, recuperando em média 3,5 bolas por jogo e sofrendo 1,6 faltas.