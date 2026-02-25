Memphis e dívida com o Talleres: novas negociações prioritárias no Corinthians

Após conseguir resolver a questão do transfer ban envolvendo o Santos Laguna na negociação por Félix Torres e reforçar o elenco do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada, o Corinthians já trabalha em outras frentes imediatas para evitar "novas bolas de neve".

A situação mais preocupante é a do Talleres, da Argentina, referente à dívida pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, esteve no país para negociar o débito do Timão com o clube argentino.

— O Corinthians vem equacionando muitas dívidas. O presidente Osmar tem sido especialista e campeão nisso. Ele mostra a credibilidade que quer que o Corinthians tenha no mercado. Já foram pagas muitas dívidas e a gente está sendo transparente na comunicação, acho que para vocês, para o torcedor. E hoje a prioridade é resolver a dívida com o Talleres para não virar um transferban. O presidente Osmar esteve lá na Argentina, foi recebido pelo presidente André Lavieri, os clubes voltaram a se aproximar, a ter um diálogo, e eu diria que está muito mais distante um possível transferban vindo dessa dívida e, sim, muito mais perto de um acordo — disse Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.

Em junho de 2024, clube argentino abriu processo na Fifa contra o Corinthians, cobrando o pagamento de US$ três milhões (cerca de R$ 15 milhões) referentes a parcelas não quitadas do contrato, que previa a antecipação dos valores em caso de inadimplência.

Após a análise das alegações das partes, a Fifa deu ganho de causa ao Talleres, determinando que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (R$ 19.463.262 na cotação atual), acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (R$ 3.893.952,72).

Em contato com o Lance!, o presidente André Lavieri, do Talleres, aprovou o encontro e destacou a boa relação entre os clubes.

— Muito respeito e vontade de resolver a situação entre Corinthians e Talleres. Seu presidente e sua gente com total disposição para acertar a situação — disse.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

Renovação com Memphis Depay

Memphis tem contrato com o Corinthians até o dia 20 de junho deste ano. Clube e jogador ainda não chegaram a um novo acordo, embora o atleta já tenha falado publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais tempo.

Antes de avançar nas conversas por uma renovação, o Corinthians tenta resolver as dívidas com o Memphis Depay, que giram em torno de R$ 30 milhões. O valor é referente a luvas e bonificações pendentes.

— Após esse acordo ser feito (com Talleres), a gente entra na etapa de negociar o que se tem de dívida com o Memphis e, depois de negociar essa dívida, a gente pode tratar de uma possível renovação, que é interesse do Corinthians e que o Memphis já declarou também que é interesse dele — finalizou.

