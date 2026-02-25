menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Memphis e dívida com o Talleres: novas negociações prioritárias no Corinthians

Diretoria alvinegra atua em duas frentes nos bastidores para resolver pendências financeiras

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 25/02/2026
04:30
Presidente do Corinthians, Omar Stabile, ao lado do executivo de futebol do clube, Marcelo paz
Presidente do Corinthians, Omar Stabile, ao lado do executivo de futebol do clube, Marcelo paz. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Após conseguir resolver a questão do transfer ban envolvendo o Santos Laguna na negociação por Félix Torres e reforçar o elenco do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada, o Corinthians já trabalha em outras frentes imediatas para evitar "novas bolas de neve".

A situação mais preocupante é a do Talleres, da Argentina, referente à dívida pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, esteve no país para negociar o débito do Timão com o clube argentino.

— O Corinthians vem equacionando muitas dívidas. O presidente Osmar tem sido especialista e campeão nisso. Ele mostra a credibilidade que quer que o Corinthians tenha no mercado. Já foram pagas muitas dívidas e a gente está sendo transparente na comunicação, acho que para vocês, para o torcedor. E hoje a prioridade é resolver a dívida com o Talleres para não virar um transferban. O presidente Osmar esteve lá na Argentina, foi recebido pelo presidente André Lavieri, os clubes voltaram a se aproximar, a ter um diálogo, e eu diria que está muito mais distante um possível transferban vindo dessa dívida e, sim, muito mais perto de um acordo — disse Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.

Em junho de 2024, clube argentino abriu processo na Fifa contra o Corinthians, cobrando o pagamento de US$ três milhões (cerca de R$ 15 milhões) referentes a parcelas não quitadas do contrato, que previa a antecipação dos valores em caso de inadimplência.

Após a análise das alegações das partes, a Fifa deu ganho de causa ao Talleres, determinando que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (R$ 19.463.262 na cotação atual), acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (R$ 3.893.952,72).

Em contato com o Lance!, o presidente André Lavieri, do Talleres, aprovou o encontro e destacou a boa relação entre os clubes.

— Muito respeito e vontade de resolver a situação entre Corinthians e Talleres. Seu presidente e sua gente com total disposição para acertar a situação — disse.

Memphis Depay perdeu pênalti contra o Palmeiras (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

Renovação com Memphis Depay

Memphis tem contrato com o Corinthians até o dia 20 de junho deste ano. Clube e jogador ainda não chegaram a um novo acordo, embora o atleta já tenha falado publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais tempo.

Antes de avançar nas conversas por uma renovação, o Corinthians tenta resolver as dívidas com o Memphis Depay, que giram em torno de R$ 30 milhões. O valor é referente a luvas e bonificações pendentes.

— Após esse acordo ser feito (com Talleres), a gente entra na etapa de negociar o que se tem de dívida com o Memphis e, depois de negociar essa dívida, a gente pode tratar de uma possível renovação, que é interesse do Corinthians e que o Memphis já declarou também que é interesse dele — finalizou.

