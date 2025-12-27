Vai ficar? Breno Bidon fala sobre futuro e propostas para deixar o Corinthians
Meio-campista comenta próximos passos na carreira e disputa da Libertadores pelo Timão
O meio-campista Breno Bidon despistou sobre possíveis interesses em seu futebol após terminar o ano em alta pelo Corinthians. O jogador foi decisivo na conquista da Copa do Brasil, vencida diante do Vasco.
Em entrevista durante a zona mista do evento Estrelas do Zico, no Maracanã, antes da bola rolar, o atleta desconversou sobre possíveis interessados em sua contratação e tratou de manter o foco no próximo ano pelo Corinthians, quando o clube terá a disputa pela Libertadores.
— Eu não estou, como eu falei, não estou acompanhando nenhuma proposta, não estou acompanhando nada. Eu só sei que eu tenho um contrato com o Corinthians e agora eu tenho que descansar, tenho que desfrutar minhas férias. Ano que vem a gente está classificado para a Libertadores e vai ser muito importante esse campeonato para a gente — disse Bidon.
Bidon reencontra o Maracanã
Quando a bola rolar na partida festiva válida pela 21ª edição do Jogo das Estrelas, um filme deve passar pelos olhos do meio-campista Breno Bidon, que está confirmado no evento que será realizado neste sábado (27), no estádio do Maracanã, o mesmo palco da final da Copa do Brasil contra o Vasco.
A partida garantiu o título da competição ao Timão e reservou, talvez, o momento mais especial para o meio-campista com a camisa do Corinthians. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Bidon recebeu passe de José Martinez, deu um drible de cinema em Cauan Barros e tocou para Matheuzinho. O lance terminou com Memphis Depay completando a jogada para o fundo das redes.
Após o jogo, Breno Bidon foi apontado por muitos torcedores do Timão como um dos melhores em campo e ganhou ainda mais destaque em cenário nacional. O jogador, no entanto, já vinha se destacando ao longo da temporada.
Breno Bidon atuou 100 vezes pelo Corinthians, sendo titular em 76 delas, e marcou dois gols, além de distribuir três assistências. O camisa 27 apresentou 61% de acerto em passes longos, 0,8 dribles certos por jogo, 1,5 desarmes e 0,6 interceptações por partida, recuperando em média 3,5 bolas por jogo e sofrendo 1,6 faltas.
Na temporada de 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.
