Nesta terça-feira (24), o segundo entrevistado da série do LANCE! com os candidatos à presidência do Corinthians é Ilmar Schiavenato, de 72 anos, que lidera a Chapa 09 – Basta.

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A eleição presidencial do Corinthians está inicialmente prevista para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do clube, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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O LANCE! optou por realizar uma série de entrevistas com perguntas padronizadas sobre os principais desafios do Corinthians para o próximo mandato. O objetivo é apresentar os projetos dos concorrentes e permitir que os torcedores comparem as ideias e os planos de gestão de cada um.

Quem é Ilmar Schiavenato

Ilmar Schiavenato, de 72 anos, é advogado com atuação em Direito Empresarial, ex-atleta de remo e conselheiro vitalício do Corinthians. Sua relação com o clube começou na infância, quando acompanhava partidas no Pacaembu. Em 1970, passou a integrar a equipe de remo, modalidade na qual conquistou três títulos mundiais na categoria master, em 1999, 2000 e 2004.

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Além da trajetória esportiva, Schiavenato exerceu funções administrativas no Corinthians, como diretor do Departamento de Remo e diretor Social, além de participar dos conselhos do clube. Também esteve envolvido em projetos de infraestrutura do Parque São Jorge e na manutenção dos espaços sociais e esportivos.

Leia a entrevista completa:

L!: O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas acumuladas e dificuldades para cumprir compromissos. Qual é o seu plano para reorganizar as finanças do clube? Quais medidas pretende adotar a curto e a longo prazo?

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Candidato: O primeiro passo é conhecer a real situação financeira do Corinthians. Não existe recuperação sem diagnóstico. Vamos realizar uma auditoria, revisar contratos, identificar desperdícios, estabelecer controles rigorosos de despesas e organizar o fluxo de caixa.

A curto prazo, precisamos interromper o crescimento do endividamento, renegociar compromissos e recuperar a confiança de credores e fornecedores. A longo prazo, vamos reestruturar o passivo, buscar linhas de crédito menos onerosas e desenvolver novas fontes de receita.

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Sou advogado empresarial e tenho experiência em recuperação de empresas. Sei que não basta renegociar dívidas se a administração continuar gastando mais do que arrecada.

O Corinthians precisa recuperar sua credibilidade. Isso exige governança, transparência, planejamento e uma gestão capaz de cumprir os compromissos assumidos. Esse é o compromisso da Chapa Basta 09.

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L!: A dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal continua sendo um dos principais desafios financeiros do clube. Qual é a sua proposta para solucionar essa questão? Pretende renegociar o acordo atual ou buscar outras alternativas?

Candidato: Antes de assinar qualquer novo acordo, precisamos conhecer exatamente a composição da dívida.

Quero colocar Corinthians e Caixa à mesa, conferir os valores originalmente contratados, tudo o que já foi pago, os juros, os encargos e o saldo efetivamente devido. Esse levantamento precisa ser técnico, transparente e documentado.

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Somente depois teremos condições de avaliar a renegociação do acordo atual ou outras alternativas juridicamente viáveis.

Não podemos assumir compromissos de longo prazo sem saber exatamente o que estamos negociando e qual é a capacidade real de pagamento do clube.

Precisamos encontrar uma solução responsável, que preserve esse patrimônio extraordinário e não comprometa ainda mais o futuro financeiro do Corinthians.

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Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

L!: O aumento das receitas é fundamental para a recuperação financeira do Corinthians. Quais são suas propostas para atrair novos patrocinadores, valorizar a marca, ampliar receitas comerciais e explorar melhor o potencial econômico da Neo Química Arena?

Candidato: O Corinthians possui uma das marcas mais fortes e valiosas do futebol brasileiro, com uma torcida extraordinária e um enorme potencial comercial. Grandes empresas têm interesse em associar suas marcas à grandeza do Corinthians. Mas existe uma condição fundamental para transformar esse interesse em investimentos e parcerias duradouras: credibilidade.

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Precisamos recuperar a confiança do mercado, dos patrocinadores, dos investidores e das instituições financeiras. E essa confiança não se conquista apenas com discursos. Ela depende de uma gestão profissional, de um plano consistente de governança, de transparência, segurança jurídica, ética e, principalmente, do cumprimento dos compromissos assumidos.

Vamos profissionalizar a área comercial, ampliar a prospecção de patrocinadores, desenvolver parcerias estratégicas, fortalecer o licenciamento da marca e explorar novas oportunidades de negócios e receitas na Neo Química Arena, respeitando os contratos existentes.

Nosso projeto é transformar o Parque São Jorge em uma fonte permanente de receitas, valorizando o patrimônio e fortalecendo ainda mais a marca Corinthians. Essa é uma das propostas da Chapa Basta 09.

A valorização da marca será consequência de um conjunto de resultados: gestão eficiente, compromissos honrados, transparência, estabilidade financeira, fortalecimento institucional e, naturalmente, conquistas esportivas.

Um Corinthians bem administrado, competitivo e vencedor se torna ainda mais atrativo para patrocinadores e investidores, criando um ciclo positivo de valorização da marca, geração de receitas e novos investimentos.

L!: Diante das discussões sobre a proibição da publicidade de casas de apostas no futebol brasileiro, como o senhor avalia esse cenário? Considerando a importância dos patrocínios das bets para as receitas dos clubes, como o senhor, caso seja eleito presidente do Corinthians, pretende lidar com essa situação se a proibição for confirmada em definitivo?

Candidato: O Corinthians precisa estar preparado para diferentes cenários econômicos e regulatórios. Uma eventual proibição definitiva dos patrocínios de casas de apostas pode representar um impacto financeiro significativo, e uma gestão responsável não pode esperar que isso aconteça para começar a buscar alternativas.

Nossa primeira medida será avaliar os contratos vigentes, os riscos jurídicos e a participação dessas receitas no orçamento do clube, respeitando a legislação e os compromissos assumidos.

O Corinthians não pode ficar financeiramente dependente de um único patrocinador ou de um determinado segmento econômico. Essa concentração representa um risco que precisa ser administrado com planejamento.

Nosso projeto prevê a diversificação das fontes de receita, a ampliação das parcerias estratégicas e o fortalecimento do relacionamento com empresas de diferentes setores da economia.

Vamos administrar o Corinthians com responsabilidade, planejamento e compliance, adotando uma gestão preventiva, capaz de antecipar riscos, identificar oportunidades e desenvolver soluções estratégicas. Nosso compromisso é garantir o equilíbrio financeiro, a segurança institucional e a sustentabilidade do clube, construindo bases sólidas para seu crescimento e sua competitividade nos próximos anos.

L!: A possibilidade de transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) divide opiniões entre torcedores e dirigentes. Qual é o seu posicionamento sobre esse modelo? Considera essa alternativa para enfrentar a crise administrativa e financeira?

Candidato: Não sou contrário à SAF, mas também não considero esse modelo uma solução automática para os problemas do Corinthians.

O problema central não está necessariamente no modelo associativo, e sim na qualidade da administração. Uma associação bem administrada pode ser financeiramente sustentável, assim como uma SAF mal administrada pode enfrentar dificuldades.

Hoje, qualquer transformação dessa natureza dependeria das condições legais, das alterações estatutárias necessárias e das aprovações competentes.

Se, no futuro, estudos técnicos demonstrarem que a SAF é a melhor alternativa para o Corinthians, vamos avaliar essa possibilidade com responsabilidade. Entendo, inclusive, que o próprio clube tem condições de estudar e estruturar um modelo adequado aos seus interesses, sem depender necessariamente de intermediários.

O fundamental é preservar o patrimônio, a identidade e o protagonismo do Corinthians.

Antes de discutir uma mudança de modelo, precisamos demonstrar que somos capazes de mudar a forma de administrar.

L!: Diante da crise financeira e administrativa do Corinthians, a possibilidade de uma intervenção judicial na gestão do clube tem sido discutida e cobrada por torcedores. Qual é o seu posicionamento sobre essa medida?

Candidato: Conheço os efeitos de uma intervenção porque já tive experiência profissional nessa área. Conheço os resultados em determinadas circunstâncias, e também seus riscos e suas consequências.

Por isso, considero a intervenção judicial uma medida extrema, que não deve ser tratada como solução automática para os problemas do Corinthians.

Minha gestão trabalhará em parceria com os órgãos competentes, com total transparência, colaboração e respeito às instituições.

Inclusive, coloquei o Projeto Braço Forte à disposição dos interventores para análise, considerando que a proposta reúne seis meses de estudos técnicos realizados por especialistas, com um diagnóstico dos problemas financeiros do clube e caminhos para viabilizar sua recuperação. Esse trabalho integra o projeto de gestão da Chapa Basta 09.

Estamos trabalhando com planejamento, conhecimento técnico e propostas estruturadas para enfrentar a crise.

O Corinthians precisa recuperar sua estabilidade institucional, sua credibilidade e sua capacidade de administrar o próprio futuro. Acredito que uma gestão séria, profissional, transparente e comprometida com resultados é o melhor caminho para superar a crise e evitar medidas extremas.

L!: Como pretende estruturar a diretoria do Corinthians? Quais critérios serão utilizados para escolher os profissionais responsáveis pelos departamentos e qual será o papel de especialistas externos na administração do clube?

Candidato: O Corinthians precisa de profissionais preparados para exercer cada função. Não podemos continuar tratando cargos administrativos como espaços para acomodação de interesses políticos.

Minha proposta é formar uma equipe com critérios técnicos, considerando competência, experiência, reputação, independência e compromisso com a instituição.

O Estatuto do Corinthians estabelece que os dirigentes não sejam remunerados, mas a escolha de cada integrante da diretoria será baseada exclusivamente em sua competência, experiência profissional, reputação e capacidade de contribuir com a gestão do clube. Não haverá indicações por interesses políticos ou pessoais. Cada função será ocupada por quem realmente estiver preparado para exercê-la, com responsabilidade, transparência e compromisso com os resultados.

Também vamos contar com especialistas externos quando houver necessidade de conhecimento técnico específico, especialmente nas áreas financeira, jurídica, de auditoria e governança.

A fiscalização será permanente e começará pelo próprio presidente.

L!: Pensando no futebol profissional masculino, qual é o seu planejamento para a temporada de 2027? O clube terá condições de investir em contratações ou será necessário priorizar a redução de custos e a utilização de jogadores das categorias de base?

Candidato: Nosso objetivo é construir um Corinthians forte, competitivo e campeão, com planejamento, responsabilidade financeira e condições de disputar títulos de forma sustentável.

Para 2027, a primeira medida será realizar uma avaliação técnica e financeira do futebol profissional, analisando os contratos existentes, a composição do elenco, a folha salarial e as necessidades de reforços.

Não seria responsável anunciar grandes contratações antes de conhecer a real capacidade de investimento do clube. Vamos buscar os reforços necessários, com critérios técnicos, planejamento e respeito ao orçamento.

Nesse planejamento, o melhor aproveitamento dos atletas formados nas categorias de base será uma das nossas prioridades. O Corinthians tem uma tradição histórica na revelação de grandes talentos, e os destaques das nossas equipes de formação, como a Sub-17, demonstram o potencial que temos dentro do próprio clube.

Queremos investir na infraestrutura, na qualificação técnica e no desenvolvimento desses jovens, fortalecendo a integração entre a base e o elenco profissional, com acompanhamento e planejamento para que recebam oportunidades reais de demonstrar seu talento na equipe principal.

Precisamos valorizar os jogadores que formamos, aproveitando seu potencial esportivo antes de pensar em negociá-los. Além de fortalecer o elenco e reduzir a necessidade de contratações, essa estratégia contribui para a valorização dos atletas e para a sustentabilidade financeira do Corinthians.

L!: As categorias de base representam uma importante fonte de formação de atletas e receitas para o Corinthians. Quais são seus projetos para melhorar a estrutura, a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores? Como pretende equilibrar a utilização esportiva desses atletas com possíveis negociações?

Candidato: A categoria de base é um dos maiores patrimônios esportivos e econômicos do Corinthians. Nosso objetivo é transformá-la em um projeto de formação de excelência, capaz de revelar talentos, fortalecer o futebol profissional e gerar receitas importantes para o clube.

O Projeto Braço Forte prevê investimentos na modernização da infraestrutura, na qualificação dos profissionais, na identificação de novos talentos e na formação integral dos jovens atletas, com acompanhamento técnico, físico, psicológico e educacional.

Queremos formar grandes jogadores, mas também cidadãos preparados para a vida, dentro e fora dos campos.

O Corinthians tem tradição na revelação de atletas, e precisamos potencializar essa capacidade com planejamento, acompanhamento individualizado e uma integração efetiva entre as categorias de base e o elenco profissional.

Quanto às negociações, defendo que o Corinthians deixe de vender seus jovens talentos por necessidade financeira e passe a negociar por estratégia e oportunidade.

Não podemos perder nossas maiores promessas prematuramente para cobrir desequilíbrios de caixa. Precisamos ter condições financeiras para decidir o momento mais adequado de uma transferência, buscando negociações que valorizem o trabalho de formação realizado pelo clube.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

L!: O futebol feminino do Corinthians conquistou protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Quais são seus planos para a modalidade? Pretende ampliar os investimentos, melhorar a estrutura e garantir a continuidade da competitividade da equipe?

Candidato: O futebol feminino é um dos grandes patrimônios esportivos do Corinthians. As Brabas construíram uma história de conquistas, excelência e protagonismo que merece não apenas continuidade, mas um planejamento capaz de fortalecer ainda mais essa trajetória.

Nosso compromisso é preservar a competitividade da equipe e criar condições para que o futebol feminino continue disputando e conquistando títulos.

Para isso, vamos avaliar a estrutura atual, as necessidades da comissão técnica, os contratos das atletas e os investimentos necessários para manter um elenco de alto nível, sempre com responsabilidade orçamentária.

Precisamos avançar na sustentabilidade financeira da modalidade. O Corinthians possui uma marca de enorme alcance e uma equipe feminina reconhecida por suas conquistas. Precisamos transformar esse potencial em novas oportunidades comerciais.

Vamos trabalhar para ampliar a captação de patrocínios específicos, desenvolver parcerias estratégicas, fortalecer as ações de marketing e valorizar comercialmente a imagem das nossas atletas.

Da mesma forma, vamos fortalecer as categorias de base femininas e criar oportunidades para que jovens atletas possam chegar à equipe principal.

O Corinthians já é uma referência no futebol feminino. Nosso objetivo é preservar esse protagonismo e criar as condições para que as Brabas continuem fazendo história, conquistando títulos e valorizando a marca Corinthians.

L!: Além do futebol de campo, o Corinthians mantém modalidades como futsal e basquete, além das atividades do clube social. Qual é o seu projeto para esses departamentos? Como pretende garantir sua sustentabilidade financeira sem comprometer a tradição esportiva e social do clube?

Candidato: O Corinthians não é grande apenas pelo futebol profissional. Sua história também foi construída nas quadras, nas piscinas, nas pistas e em tantas outras modalidades que formaram campeões e levaram o nome do clube ao reconhecimento nacional e internacional.

Eu conheço essa história porque faço parte dela. Fui atleta de remo do Corinthians e conquistei três títulos mundiais. Assim como eu, muitos outros atletas de diferentes modalidades ajudaram a construir a grandeza do Corinthians. Esse patrimônio esportivo e histórico precisa ser preservado, valorizado e fortalecido.

Nosso projeto é todas as modalidades, com planejamento esportivo e financeiro que permita seu desenvolvimento, com investimentos responsáveis, formação de novos talentos e busca de parcerias e patrocinadores específicos.

Precisamos avaliar as necessidades de cada modalidade, estabelecer prioridades e criar condições para que tenham estrutura adequada, gestão profissional e oportunidades de crescimento.

Quanto ao clube social, defendo desde 2012 um modelo em que o Parque São Jorge tenha condições de alcançar sua própria sustentabilidade financeira, gerando receitas para custear suas atividades e contribuir para o fortalecimento do Corinthians.

O Projeto Braço Forte prevê a modernização e a valorização do Parque São Jorge, com potencial econômico em fontes permanentes de receita, aproveitando seu potencial imobiliário, comercial, esportivo e de entretenimento por meio de investimentos privados.

Não podemos esquecer que o Corinthians nasceu como um clube popular, que cresceu por meio do esporte e se tornou uma instituição de enorme importância social. Essa identidade não está à venda.

L!: Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que o senhor vença a eleição e, ao final do seu mandato, a capa do Lance! traga sua foto acompanhada de uma manchete destacando o principal feito da sua gestão. Qual seria ela?

Candidato: CORINTHIANS RECUPERA A CREDIBILIDADE, REORGANIZA SUAS FINANÇAS E VOLTA A SER REFERÊNCIA EM GESTÃO NO FUTEBOL BRASILEIRO.

Quero entregar um Corinthians financeiramente mais equilibrado, com sua credibilidade recuperada, novas fontes de receita e uma administração transparente. Essa é a proposta da Chapa Basta 09.

Quero entregar o Parque São Jorge transformado e autossustentável, as modalidades esportivas fortalecidas, as categorias de base revelando talentos e o futebol profissional conquistando títulos.

Tenho experiência em recuperação de empresas e conheço a importância de reconstruir a confiança de quem se relaciona com uma instituição.

Meu maior objetivo é deixar como legado um Corinthians mais forte, com um modelo de gestão profissional, baseado em métodos, planejamento e resultados comprovados. Quero estabelecer uma cultura de continuidade administrativa, na qual as práticas que demonstrarem sua eficiência sejam preservadas e aperfeiçoadas pelas futuras gestões, independentemente de quem esteja na presidência. Porque o Corinthians precisa de um projeto institucional duradouro, e não de projetos que começam e terminam a cada mandato.