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Diniz exalta Memphis após classificação do Corinthians: 'Brilho diferente'

Camisa 10 deu assistência decisiva para garantir vaga nas quartas de final

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/08/2026 00:10
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Diniz e Memphis comemoram classificação
Diniz comemora ao lado de Fernando Diniz (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O técnico Fernando Diniz exaltou Memphis Depay após o Corinthians vencer o Rosario Central por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, e garantir a classificação às quartas de final da Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Breno Bidon, após assistência do atacante holandês.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. 

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Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe. 

— Eu tive uma conversa com ele particular, antes da renovação; torcíamos para dar certo. É um jogador diferente, tem brilho diferente. E hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Ajudou, contribuiu, bateu a falta muito bem. Segurou a bola… os minutos eram esses para que ele entrasse — disse Diniz.

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— Influencia muito (liderança Memphis), é claro, desde que chegou ao Corinthians, quando estava naquela situação de 2024. Ele não é uma situação de liderança; eu o considero uma pessoa diferente. Ele tem muito a contribuir com o Corinthians. Estou muito feliz de ele estar com a gente. Foi o grande reforço para nossa temporada — seguiu.

Elenco e Fernando Diniz
Fernando Diniz ao lado do elenco do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O que vem pela frente para o Corinthians?

Classificado, o Corinthians enfrenta o Estudiantes, novamente da Argentina, na próxima fase da competição. Os jogos das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro, na ida, e entre 15 e 17 de setembro, na volta.

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— Eu acho que é uma alegria imensa, motivo de satisfação por inúmeros problemas que a instituição enfrenta. Com os jogadores e a torcida, criar uma conexão para levar às quartas de final. É o sonho máximo da torcida, o título. Sabor especial. Ninguém ficou reclamando. O Tchoca ficou tempo sem jogar, Charles sem jogar… Todos importantes. Jogadores fora de posição. É importante confiar nos jogadores e ressaltar a força coletiva do elenco — comentou o treinador.

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