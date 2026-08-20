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Dê suas notas para os jogadores do Corinthians na classificação na Libertadores

Breno Bidon marcou o gol do Timão com assistência de Memphis Depay na vitória por 1 a 0

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
20/08/2026 23:37
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Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores
Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Mesmo com um a menos desde o começo do segundo tempo, o Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena na noite desta quinta-feira (20) e se classificou às quartas de final da Libertadores. Mais de 46 mil torcedores lotaram o estádio e apoiam a equipe de Fernando Diniz, que precisava de uma vitória simples para avançar no torneio após um empate sem gols na Argentina.

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O gol foi marcado por Breno Bidon já no segundo tempo, após cobrança de falta de Memphis Depay, que reestreou pelo Timão. O camisa 10 bateu a bola quase rasteira e na diagonal, quando o camisa 7 desviou com a ponta do pé e balançou as redes.

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Agora, o Corinthians terá outro time argentino pela frente. O Estudiantes eliminou o Universidad Católica, do Chile, e também garantiu vaga nas quartas de final do torneio. As partidas acontecem nas datas-base dos dias 8 e 17 de setembro. Se passar, o Timão pode enfrentar o Flamengo, que eliminou o Cruzeiro nas oitavas e ainda aguarda seu adversário nesta próxima fase. Deportivo Tolima e Independiente Del Valle disputam a vaga,

Dê suas notas aos jogadores do Corinthians

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Rosario Central

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 1x0 Rosario Central
Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Breno Bidon (34'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Raniele (COR); (ROS)
🟥 Cartões vermelhos: Raniele (COR);

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (VEN)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)
ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra (Julián Fernández), Navarro, Di María, Alan Rodríguez e Campaz (Cantizano); Enzo Copetti. (Técnico: Jorge Almirón)

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Breno Bidon e Memphis Depay
Breno Bidon marcou o gol do Corinthians (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress) (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
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