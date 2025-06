Com a abertura da janela de transferências, o Corinthians começa a se movimentar, especialmente em meio ao momento delicado na temporada. No atual elenco, o clube tem sete jogadores com contrato próximo do fim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entre eles estão o atacante Ángel Romero, o zagueiro Gustavo Henrique, os laterais Matheus Bidu e Angileri, que poderão assinar pré-contrato no próximo mês, e o centroavante Giovane, que já está apto a fazê-lo.

O caso de Giovane, inclusive, é o considerado mais simples. O jogador já foi informado de que não vai permanecer no clube. Em 2025, disputou apenas dois jogos durante toda a temporada.

continua após a publicidade

Além desses nomes, o Corinthians conta com dois atletas emprestados que têm o futuro indefinido: Talles Magno, cedido pelo New York City, e Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk.

Em março, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, afirmou que as negociações pela permanência de Talles Magno estavam em andamento.

continua após a publicidade

— Sobre o Talles, faltam detalhes burocráticos. Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou. Temos uma conversa com o clube, agora tem uma conversa com a liga. Eles têm o tempo deles, o jogador já demonstrou todo o interesse em permanecer. Está tudo favorável para que, tão logo, a gente anuncie essa permanência do Talles — disse durante a zona mista.

Mais recentemente, em maio, o executivo também atualizou as tratativas envolvendo Matheus Bidu.

— Essa semana nós temos mais uma conversa para ver se algo é adiantado em relação a isso — afirmou Soldado.

Fabrizio Angileri tem futuro incerto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Veja abaixo a validade do contrato dos jogadores citados e números em 2025:

Angelo Romero - 31/12/2025

Jogos: 38

Gols: 5

Assistências: 3

Giovane - 31/07/2025

Jogos: 2

Gols: 0

Assistências: 0

Gustavo Henrique - 31/12/2025

Jogos: 11

Gols: 0

Assistências: 1

Fabrizio Angileri - 31/12/2025

Jogos: 15

Gols: 0

Assistências: 2



Matheus Bidu - 31/12/2025

Jogos: 20

Gols: 3

Assistências: 3



Talles Magno - 31/12/2025

Jogos: 31

Gols: 5

Assistências: 4

Maycon - 31/12/2025

Jogos: 21

Gols: 0

Assistências: 1