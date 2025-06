Carlo Ancelotti e Arthur Elias, técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina, se encontraram na manhã deste domingo (8) no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O italiano comanda os treinamentos do Brasil para enfrentar o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Arthur Elias é um admirador do trabalho de Ancelotti, técnico multicampeão pelo Real Madrid. Em maio, ele elogiou a contratação durante entrevista coletiva da Seleção feminina.

— Expectativa muito grande, como todos vocês, por um treinador desse nível. O maior vencedor do futebol mundial. Parabenizar o presidente Ednaldo, Rodrigo e Juan por essa contratação, que vai ter um impacto muito grande para o futebol. Masculino e feminino. Esses impactos são produtivos para o nosso processo. Ele, com toda a liderança e experiência que tem, pode contribuir para isso — disse Elias.

Para Arthur, a contratação de Ancelotti fortalece o time masculino na busca do hexa na Copa do Mundo.

— Eu vi um processo aqui dentro com o Diniz e Dorival, dois grandes treinadores. Temos excelentes treinadores no futebol brasileiro, no masculino e feminino. Mas foi uma contratação que eu vejo que vai ter um impacto positivo, assim como foi a passagem da Pia. Claro que a gente espera que Ancelotti consiga mais sucesso em termos de resultado, seja vitorioso. A Copa do Mundo está à porta. Um líder desse porte vai ajudar a gente a lutar para ser campeão da Copa — completou ele.

Arthur Elias anuncia as convocadas para o torneio nesta segunda-feira (9), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Próximos compromissos da Seleção

Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da América do Sul da Copa do Mundo. Já a Seleção feminina enfrenta a França em 27 de junho, às 16h10, no último amistoso preparatório para a Copa América.