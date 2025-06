Corinthians libera atacante e aumenta lista de saídas

O Corinthians liberou Giovane para buscar um novo clube. O contrato do atacante se encerra na metade do ano, e o jogador não vinha sendo utilizado desde que recusou uma proposta alvinegro para a renovação do vínculo.

Revelado pelo Corinthians, Giovane era apontado como uma das maiores promessas enquanto atuava pela equipe sub-20, quando anotou 25 gols em 46 jogos. Subiu para a equipe profissional em 2022, mas nunca conseguiu se consolidar entre os titulares.

Foram 48 jogos na equipe principal, com quatro gols marcados. O impasse que afastou Giovane da equipe titular começou em 2024, quando Ramón Díaz declarou publicamente que não contaria com o atleta enquanto houvesse o imbróglio da renovação. O calendário cheio fez o argentino mudar de ideia e escalar o atacante em duas partidas na atual temporada, pela primeira fase do Paulistão.

Giovane, revelado pelo Timão, foi liberado pela diretoria e deixou o Corinthians na metade desta temporada (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Baixas no elenco

É o segundo jogador que deixa o Corinthians nesta janela de transferências. Alex Santana foi emprestado ao Grêmio, até o final da temporada. A tendência é que o Timão libere outros atletas ainda na metade deste ano, e busque contratações.

O clube alvinegro entende que precisa de reforços pontuais para o restante do ano. Um dos jogadores ventilados é Igor Vinícius, lateral-direito do São Paulo, procurado pelo Corinthians. Dorival Júnior chegou ao Timão no final de abril, e conversa com a diretoria para a contratação de novos atletas.

A prioridade é a contratação de jogadores que atuem pelos lados do campo, como pontas. Com a saída de Giovane, o Timão tem ainda menos opções para a posição.