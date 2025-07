Morre Wagner Basílio, ex-Corinthians, São Paulo e Bahia, aos 65 anos

O ex-zagueiro de Bahia, Corinthians e São Paulo, Wagner Basílio, morreu aos 65 anos na última terça-feira (15). Ele sofria com problemas renais desde 2019, passou por um transplante em 2021. O ex-jogador tem na carreira conquista de títulos estaduais, um Campeonato Brasileiro e passagem pela Seleção Brasileira.

Pelo Corinthians, clube que revelou o defensor, Wagner Basílio conquistou o Campeonato Paulista em 1979, além do bicampeonato de 1982 e 1983. No total, foram oito anos no alvinegro paulista e 258 jogos realizados.

Na sequência, defendeu o São Paulo por três temporadas e conquistou o principal título da sua carreira. Basílio esteve no elenco que foi campeão brasileiro em 1986 contra o Guarani, em final que foi disputada em fevereiro de 1987. Foi dele o pênalti decisivo que deu o troféu ao tricolor paulista.

Pelo Bahia, foi semifinalista em 1990 no Brasileirão e levantou a taça do Campeonato Baiano em 1991. Disputou em 170 jogos entre 1989, logo após o clube ter se consagrado campeão brasileiro, e ficou até 1992, quando se aposentou.

Wagner Basílio estreou no futebol profissional pelo Corinthians e foi tricampeão paulista. (Foto: Reprodução/Rdes Sociais)

Clubes lamentam a morte do ex-zagueiro

Em suas redes sociais, o Bahia publicou uma nota lamentando a morte de Wagner Basílio e destacou a trajetória no tricolor baiano e os gols marcados pela passagem na equipe, todos eles em cobranças de falta.

continua após a publicidade

- O Esquadrão lamenta o falecimento do ex-zagueiro tricolor Wágner Basílio, semifinalista do Brasileirão de 1990 com o Bahia, aos 65 anos. Campeão estadual de 91, somou 170 jogos entre 89 e 92. Fez três gols, todos cobrando falta, uma de suas principais credenciais - escreveu.

Corinthians e São Paulo também se manifestaram em suas redes e prestaram condolências aos amigos e familiares.