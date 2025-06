O Grêmio acertou a contratação, por empréstimo, de Alex Santana, do Corinthians. A informação foi inicialmente divulgada pela Careca de Saber TV, e confirmada pelo Lance!. O meio-campista de 30 anos viaja nesta quinta-feira (5) para Porto Alegre-RS, onde passará por exames médicos e assinará contrato com o Tricolor Gaúcho.

Alex Santana é o primeiro reforço do Grêmio na janela de transferências extra, criada conta da Copa do Mundo de Clubes. Aberta no último domingo (1º), ela encerra no próximo dia 10. O meio-campista chega com aval de Felipão, coordenador técnico do Tricolor Gaúcho, que o comandou no Athletico-PR, em 2022.

Alex Santana em jogo do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2022. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Formado nas categorias de base do Internacional, maior rival do Grêmio, Alex Santana também passou, no futebol brasileiro, por Criciúma, Guarani, Paraná e Botafogo. Ele ainda atuou por três temporadas na Europa, no Ludogorets, da Bulgária.

Alex Santana tem contrato com o Corinthians até final de 2027

Contratado pelo Corinthians em julho de 2024, Alex Santana tem contrato com o Timão até o final de 2027. Até aqui, foram 37 partidas, 17 como titular, e dois gols marcados. O meio-campista perdeu espaço com a chegada de Dorival Jr. Sua última partida foi no dia 15 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e ele sequer foi relacionado para as duas partidas mais recentes do Timão.