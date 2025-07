O Corinthians está escalado para o confronto contra o Ceará nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Com os desfalques de Memphis, Yuri Alberto e Romero, Dorival Júnior promoveu mudanças no ataque do Timão.

continua após a publicidade

Talles Magno e Gui Negão formam a dupla titular para o jogo no Castelão. É a primeira vez que os dois iniciam uma partida juntos. Memphis e Romero receberam cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e estão suspensos, enquanto Yuri Alberto se recupera de uma fratura na região lombar.

Dorival Júnior também não pode contar com Gustavo Henrique, que será ausência por controle de carga. Ryan e Hugo estão fora da partida por questões médicas e desfalcam o Corinthians. O volante se recupera de um desconforto estomacal, e o lateral-esquerdo sofre com dores no músculo adutor da coxa direita.

continua após a publicidade

Por outro lado, o treinador conta com os retornos do zagueiro André Ramalho e o volante Breno Bidon, que desfalcaram o Corinthians no último jogo após cumprirem suspensão. O defensor entra no lugar de Gustavo Henrique e Breno Bidon ganhou a vaga de Carrillo entre os titulares.

O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão.

continua após a publicidade

O Ceará inicia o jogo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Talles Magno será titular do Corinthians no confronto contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Corinthians em busca de fim do jejum

O clube alvinegro não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Seu último triunfo foi por 1 a 0 sobre o Santos, no dia 15 de maio. Atualmente, o Timão ocupa a 11ª colocação na tabela, com 16 pontos. O duelo contra o Ceará marca o início de uma sequência fora de casa. A próxima partida será contra o São Paulo, no Morumbis, no sábado (19), às 21h (de Brasília).