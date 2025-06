Corinthians pode ter reforço na defesa contra o Grêmio

O Corinthians se prepara para o último confronto antes da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será realizado entre junho e julho, nos EUA. Dorival Júnior convive com a expectativa pelo retorno de um jogador importante antes mesmo da pausa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na próxima quinta-feira (12), o Timão enfrenta o Grêmio, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre. Gustavo Henrique realiza transição física após uma cirurgia de hérnia e pode ser novidade da equipe. O zagueiro treinou normalmente com o grupo nas últimas atividades.

A última partida que Gustavo Henrique disputou foi a derrota por 4 a 0 contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril. Dorival Júnior assumiu o Timão no dia seguinte, e ainda não pôde escalar o zagueiro.

continua após a publicidade

O jogador conquistou a titularidade com Ramón Díaz, no final da última temporada, e mesmo com uma defesa irregular, Gustavo Henrique foi um dos destaques do Corinthians no título do Paulistão nesta temporada, quando atuou junto com Félix Torres.

São cinco semanas fora de combate. Dorival Júnior conseguiu montar uma zaga mais segura, e promoveu as entradas de André Ramalho e Cacá. Entretanto, Gustavo Henrique é visto como uma peça importante e pode recuperar o posto caso esteja apto, decisão que será tomada no treino anterior ao jogo.

continua após a publicidade

Gustavo Henrique não em campo pelo Corinthians desde o dia 27 de abril (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Desfalques do Corinthians

Dorival Júnior não contará com Raniele que se recupera de uma lesão muscular, e Yuri Alberto, que sofreu uma fratura na região lombar. O Corinthians quer voltar a vencer após o empate por 0 a 0 contra o Vitória, na Neo Química Arena, que manteve o Timão a parte debaixo da tabela. Atualmente, os comandados de Dorival Júnior ocupam a décima primeira colocação no Brasileirão.